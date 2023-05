Hannelore Simoens en Francisco Schuster gooien handdoek in de ring in Special Forces: Wie Durft Wint

Op dag 3 van de Special Forces-opleiding gooiden politiek journaliste Hannelore Simoens en acteur Francisco Schuster de handdoek in de ring. Beiden konden echter met opgeheven hoofd en complimenten van de Special Forces operatoren de Marokkaanse woestijn verlaten.

Hannelore Simoens is de vierde rekruut in 48 uur tijd voor wie de opleiding stopt. Met haar verdwijnt ook de eerste vrouw uit het team. Felle rugpijn gooide roet in het eten bij Hannelore, die vier jaar geleden haar rug nog brak bij een auto-ongeluk.

Hannelore Simoens: “Ik heb nog steeds veel pijn en ik wil niet dat dat blijft. Ik kan amper nog stappen zonder veel pijn dus voor mij stopt het hier. Ik heb het niet zozeer mentaal moeilijk gehad. Bij alle uitdagingen dacht ik “OK, we gaan ervoor, ook al heb ik superveel schrik”. Maar natuurlijk heeft dat fysieke altijd een weerslag op het mentale omdat er zo’n angst heerst dat die pijn blijvend wordt. Deze groep doet het zo goed. Het zijn stuk voor stuk zo’n geweldige mensen dat ik die niet tot last wil worden”.

Hannelore vertrok echter niet zonder mooie woorden van de operatoren: “Je hebt het heel goed gedaan. Je hebt de mindset maar het lichaam volgt niet. We weten waarom, maar super goed gedaan, don’t be ashamed.”

Nadat hij eerst nog wat peptalk kreeg van de operatoren, voelde Francisco Schuster toch te hard de drang om huiswaarts te gaan. Hij zat al wat langer niet goed meer in zijn vel.

Francisco Schuster: “Ik voel dat ik mentaal aan het blokkeren ben en ik denk, neen ik ben zéker, dat ik ga stoppen. Ik denk dat deze opleiding en ervaring echt op het juiste moment kwam. Ik denk wel dat ik hiermee verder kan en mijn steadyness hiermee ga proberen opzoeken, mijn angsten ga blijven overwinnen en daarop wil ik verder bouwen, stap voor stap. Ik denk dat Special Forces een hele goede aanzet is geweest voor mij”.

Ook Francisco vertrok niet zonder complimenten. Met de woorden “Well done, heel top gedaan”, diende hij zijn nummer in. Voor de 6 overgebleven rekruten gaat de training onverbiddelijk verder. Hoe het Koen Wauters, Laura Tesoro, Ann Wauters, Davy Parmentier, Steven Laureys en Dirk Van Tichelt vergaat op dag 4, ontdek je op maandag 22 mei om 20u35 op VTM en op VTM GO.

