Hanne en Davy zetten een punt achter hun huwelijk

Hanne en Davy beslisten vanavond dat het Blind Getrouwd-experiment hier ophoudt. Ze zullen niet verder gaan als man en vrouw. Tijdens het officiële beslissingsmoment vertelden ze constructief en met wederzijds respect aan elkaar waarom de wegen hier beter zouden scheiden.

“Ik zie en begrijp waarom ze ons gematcht hebben”, klonk het bij Hanne. “We houden allebei van reizen, muziek, de kleine zaken in het leven. Maar wat voor mij een erg belangrijke factor is, lukt bij ons heel moeilijk. Wij hebben elk onze eigen manier van communiceren en de ene is zeker niet beter dan de andere. Maar het werd voor ons erg moeilijk om een gemeenschappelijke manier van communicatie te vinden. Ik ben iemand die rad van tong is, vrolijk, enthousiast en optimistisch. Iemand die graag praat over wat er in mijn hoofd opkomt, maar ook nood heeft aan diepgaande gesprekken. Hoe verder in het traject, hoe meer ik die persoon begon te verliezen. Om die reden heb ik dan vandaag ook beslist om ‘nee’ te zeggen. Jij verdient iemand die jou de tijd en ruimte kan geven die jij nodig hebt en die je beter kan begrijpen als ik. Ik heb m’n best gedaan om de vrouw te zijn die jij nodig hebt, maar ik moet te veel van mezelf opgeven om die vrouw te zijn of te worden. Ik wens je niets dan goed in de toekomst en hoop uit de grond van mijn hart dat je mijn beslissing begrijpt.”

Ook Dave had nog enkele mooie woorden klaar voor Hanne: “Ik wil je om te beginnen bedanken om samen met mij dit parcours af te leggen. Ik heb overtuigd ‘ja’ gezegd. Ik was klaar om de wereld te ontdekken, samen met jou dit avontuur te doorlopen. Maar ik vrees dat we elkaar niet altijd begrepen of konden lezen. Communicatie was ons struikelblok. We hadden meestal hetzelfde doel, maar kwamen daar vaak niet toe. Vaak spraken we niet voldoende uit wat we precies wilden. Ik hoop echter dat jij de schoonheid van de stiltes nog terugvindt. Ze is namelijk heel krachtig. ‘Listen’ en ‘Silent’ worden met dezelfde letters geschreven. Je voelde dat ik goed kon luisteren en dat vond je fijn. Luister naar de stilte want ze heeft zoveel te zeggen. Heel lang heb ik een worsteling gevoeld tussen mijn buikgevoel en mijn verstand. Ik denk dat je dat ook wel voelde. Ik heb me volledig in het avontuur gestort en ben er lang van overtuigd geweest dat ik niet de echte Hanne leren kennen heb. Ik wou niet zomaar opgeven. Dat is niet mijn stijl. Ik heb tot de laatste dag alles gegeven en ben tot de laatste dag gebleven. Blijf je goed omringen door dezelfde warme mensen. Bel me als je daar nood toe hebt of als je een wandeling wilt maken. En bonne chance, alles gute, take care!”

En daarmee is alles gezegd en scheiden dus de wegen van dit Blind Getrouwd-koppel. Hanne: “Goe… zijn we weg of wa?” Het officiële beslissingsmoment van Candice & Marijn en Nathalie & Dennis zie je in de laatste aflevering van Blind Getrouwd op zondag 25 april om 19.55 bij VTM.