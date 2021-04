Hanne & Davy staan voor hun beslissingsmoment in Blind Getrouwd

Het Blind Getrouwd-experiment loopt stilaan op zijn einde. De laatste week samenwonen is ingezet. Binnenkort zullen de koppels moeten beslissen of ze al dan niet getrouwd blijven. Ze zullen elkaar terug in de ogen kijken in de trouwzaal waar hun avontuur een achttal weken geleden is begonnen. Het officiële beslissingsmoment waar dus ook de uitkomst van dit experiment duidelijk zal worden.

Voor Hanne en Davy komt het moment van de waarheid heel dichtbij. Zij zijn op zondag 18 april als eerste aan de beurt. De dag voor het beslissingsmoment neemt Davy zijn vrouw nog mee voor een geslaagde picknick op de voormalige renbaan van Hoeilaart. Hanne: “Ik vond dat echt een hele mooie afsluiter. Ik denk dat ik daar een glimp heb kunnen opvangen van Dave, van wie hij echt is. Daar ben ik eigenlijk wel vrij zeker van.” En ook Davy geniet zichtbaar van de lossere sfeer in deze laatste week: “Het had wel fijn geweest als het altijd zo had kunnen zijn. Dat is eigenlijk de Hanne die ik altijd had willen zien.”

Bekijk de preview hier:

En dan is de dag van het officiële beslissingsmoment voor Hanne en Dave aangebroken. In de trouwzaal van Lier staan ze opnieuw oog in oog om elkaar haarfijn te vertellen hoe ze dit onvergetelijke experiment hebben ervaren. “Hier staan we dan. Ben je er klaar voor?”, vraagt Hanne met een bang hartje. Davy: “Ja en gij?” “Neen”, lacht Hanne. “Ik heb nu meer stress dan met de trouw.”

Kiezen Hanne en Davy om hun huwelijk terug te laten ontbinden? Of smaakte de laatste week toch naar meer en gaan ze verder op zoektocht naar de ideale communicatiemodus?

Candice en Marijn hebben voorlopig maar één issue, de afstand tussen Beveren en Binkom. Geen van beiden wilt verhuizen en het doorhakken van deze logistieke knoop wordt pragmatisch voor hen uitgeschoven. “We lossen dit probleem wel op als we samen blijven”, zei Candice eerder al. Maar kan je hier rationeel over beslissen? Of zal het uiteindelijk de liefde zijn die één van beiden een eerste stap zal doen zetten in dit locatievraagstuk?

Dennis is ondertussen al terug over het dipje na het koppelsweekend: “Ik heb mijn geest en mijn hart terug in hetzelfde stramien gekregen, want dat was de afgelopen dagen wel een beetje zoek.” Het was vooral de ontwapenende Nathalie die haar man Dennis uit het dal trok. “Ik ben echt een hele slechte struisvogel”, lacht Nathalie. “Ik kan heel slecht mijn kop in het zand steken en zeggen ‘oh nee, er is niets aan de hand”. Expert Filip komt in Lier de trouwfoto’s afleveren en maakt van de gelegenheid gebruik om toch ook nog eens te polsen naar die vonk, dat vlammetje bij Nathalie.

