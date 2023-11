Hangende tv-meubels zorgen voor deadlinestress in Huis Gemaakt 

Pure Ibiza-vibes, een warm nest voor het hele gezin en een onderhoudsvriendelijk dierenparadijs. In Huis Gemaakt werken de koppels morgen, donderdag 23 november, naarstig verder om hun woonkamers tijdig af te krijgen. De klokt tikt genadeloos verder en de deadline komt dichterbij. In Antwerpen gooit de gezondheid van Enis roet in het eten. Ana moet alles uit de kast halen om het tempo hoog te houden. In Hasselt en Aalst lijken de koppels goed op schema te zitten, maar de afwerking van de woonkamer draait uit op een rush tegen de tijd. Vooral de hangende tv-meubels zorgen voor kopzorgen. Bij Kayleigh schiet het stressniveau de hoogte in: “We zaten voor op schema maar straks geraken we niet klaar door deze kast.” En ook Bavo heeft het gehad: “Dit is de laatste keer dat we iets ophangen! We kopen geen hangende meubels meer.” Ook Anouk & Martin proberen met een bang hartje hun zwaargewicht van een kast op te hangen. Om de pluggen van de kast stevig in de muur te verankeren, spuit Martin ze vol met PU-schuim. Maar al snel blijkt dat dit niet het beste idee was…

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Aalst krijgt hoog bezoek. Vroegere concurrenten maar ondertussen grootste supporters Naomi & Leonard komen langs met zelfgemaakte posters om de woonkamer op te fleuren. Verder kan Anouk niet wachten om hun fretten het zelfgemaakte frettenpaleis te laten ontdekken. “Wij doen alles voor onze beestjes. We hebben het beste van het beste voorzien, met dekentjes van 105 euro per stuk. Onze fretten zijn echte luxepoezen”, lacht Anouk. Martin wil bij het opleveren van de woonkamer zorgen dat dit keer alles tot in de puntjes gepoetst is. Maar wie die taak voor zijn rekening zal nemen, zorgt voor een pittige discussie.

Met de deadline van de woonkamers in zicht, komt jurylid Bart poolshoogte nemen bij de koppels. In Antwerpen merkt hij heel wat elementen op die hem triggeren, maar vooral ook nog veel werk. “Zo’n visgraat vloer is écht wel veel meer werk”, klinkt het. In Aalst is Bart aangenaam verrast door de kleurkeuze. “Ik had niet verwacht dat ze zulke creatieve, gekkere keuzes zouden maken!” En ook in Hasselt is er goed nieuws: “Geen grotten van Han meer, er is een duidelijke ommekeer.” Het bezoek van Bart geeft een stevige boost, maar blijft dat goed gevoel overeind wanneer hij finaal langskomt met juryleden Cerina en Béa om het eindresultaat te beoordelen? In Antwerpen, Hasselt en Aalst wachten ze met een bang hart af.

