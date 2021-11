Halve finalisten zingen voor het eerst samen met Hanne & Marthe

K2 zoekt K3 nadert haar grote ontknoping. In de kwartfinale steeg de spanning voor maar liefst bijna 1 miljoen kijkers, goed voor 46,3% marktaandeel (VVA 18-54, live+uitgesteld). De halve finalisten moeten nu zaterdag nog één horde overwinnen om het tot in de grote finale van volgende week te schoppen. In die halve finale doen zij voor het eerst waar kijkend Vlaanderen én de jury al een tijdje op wacht: samen zingen met Hanne en Marthe. De 6 halve finalisten zullen dus voor het eerst 6 potentiële K3’s vormen. Bij wie klopt niet alleen de zang, maar ook het hele plaatje het best? Welke 4 kandidaten schitteren volgende week in de grote finale?

Na een spetterend openingsnummer op Superhero zijn er in de halve finale nog 3 Golden Seats in te vullen. Elke halve finalist staat naast Hanne & Marthe om samen een K3-nummer te brengen. De drie die de meeste sterren krijgen van de vakjury en publieksjury stoten rechtstreeks door naar de finale. Voor de andere drie wordt het bang afwachten. Zij strijden in een sing-off tegen elkaar voor het allerlaatste finaleticket. Dat doen ze met nog één laatste solonummer. Nadien staan Hanne en Marthe voor misschien wel hun moeilijkste beslissing tot nu toe. Wie krijgt het allerlaatste Golden Ticket en stoot alsnog door naar de grote finale van K2 zoekt K3?

Met deze songs hopen de halve finalisten de ideale K3 te vormen:

Hanne, Marthe en Amy zingen Eyo

Hanne, Marthe en Celester zingen Het Gaat Beter Als Je Danst

Hanne, Marthe en Diede zingen Jij Bent De Bom

Hanne, Marthe en Julia zingen Pina Colada

Hanne, Marthe en Luca zingen Drums Gaan Boem

Hanne, Marthe en Remi zingen Alle Kleuren

Hanne en Marthe hebben de afgelopen jaren duizenden kilometers afgelegd met K3. Zien zij het zitten om met de 6 halve finalisten samen in de auto te zitten? “Dat hebben we stiekem ook al eens uitgetest”, aldus Marthe. K2 trakteert de kandidaten op een taxirit waarmee ze elkaar nog beter leren kennen.

