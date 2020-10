Halve finalisten Loïc Van Impe en Anne-Sophie Breysem ontcijferen het geheim van de Manon-praline

De replica van de Pringles-chips door Sofie Dumont en Wout Bru haalde vorige week bijna 790.000 kijkers, het beste resultaat tot hiertoe en goed voor een marktaandeel van 42,3% in de doelgroep VVA 18-54 en 48,6% in de jongere doelgroep VVA 18-44 (live+uitgesteld).



In de halve finale op dinsdag 13 oktober om 20.35 strijden de eerste twee halve finalisten Loïc Van Impe en Anne-Sophie Breysem voor de beste replica van de populaire Manon-praline, de eerste witte praline ter wereld. Loïc haalde het van de Boxy-broers met de Cornet d’Amour, Anne-Sophie won de strijd tegen Piet Huysentruyt met de Grills-chips.

De uitdaging is opnieuw groot want Ruth Beeckmans hoort in de fabriek dat “90% van de praline 'haalbaar’ is om na te maken, de laatste 10% niet…” Dat schrikt Loïc niet af: “Ik ben in het middelbaar altijd voor 50% gegaan, nu ga ik eens voor de 95%.” Hij focust zich meteen op de ingrediënten en boekt al snel mooie resultaten met de botercrème. Anne-Sophie pakt het anders aan: zij begint met wat haar het moeilijkst lijkt: een manier vinden om het kleine Leonidas-logo op de onderkant van de praline na te bootsen. Met het logo is Loïc nog niet bezig maar een aanzienlijk deel van zijn ingrediënten zijn al wel in de goede richting aan het evolueren. Anne-Sophie mag stilaan aan een inhaalmanoeuvre beginnen.

Op het moment van de opname testte Koen Wauters positief op het coronavirus. Sean Dhondt springt daarom even in tijdens de twee halve finales. Voor de finale op 27 oktober is Koen Wauters opnieuw op post.

