Had André Hazes een glazen bol? Roland Van Beeck wint The Voice Senior 2020

Roland Van Beeck is de winnaar van The Voice Senior 2020. Coach André Hazes riep op voorhand al dat de overwinning binnen was: “Ik ben er heilig van overtuigd dat ik dit ga winnen!” En gelijk kreeg hij. De gepensioneerde tatoeëerder zette vanavond een topprestatie neer en wist daarmee ook de publieksjury te overtuigen. Roland is daarmee 10.000 euro rijker en brengt ook meteen zijn eerste eigen single uit.

Van bij de auditie wist Roland iedereen te charmeren met zijn warme, diepe stem. Toch kwam de overwinning als een echte verrassing voor hem. “Ik ben echt overdonderd. Ik had nooit gedacht dat ik The Voice Senior kon winnen. Maar dit is echt geweldig. Ik ben hier heel blij mee", vertelt Roland.

André Hazes is een fiere coach: “Ik voelde al meteen vanaf de Blind Audition een klik met Roland. Hij heeft veel talent en weet als geen ander gevoel te leggen in zijn muziek. Dat vind ik heel belangrijk. We hebben beiden meegedaan aan deze wedstrijd om te winnen en voila, dat hebben we nu ook waargemaakt (lacht). Ik ben een trotse coach!"

Ondertussen heeft Roland niet stilgezeten en brengt hij meteen zijn eerste single uit. Samen met producers Marcel Fisser en Edwin van Hoevelaak dook Roland de studio in om een bewerking op te nemen van ‘To Make My Life Beautiful’, van de Schotse rockartiest Alex Harvey. "Dat lied is altijd in mijn gedachten blijven hangen. Daarom dat ik deze knappe song graag een tweede adem wilde geven. Ik ben erg blij met het resultaat", vertelt Roland.

Niet voor publicatie :