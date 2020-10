Haar van vrouw vat vuur: “Er hebben twee mensen bier over mij gekapt, dat was mijn redding”

Op maandag 2 november om 21.50 komt op de spoedafdeling van ZNA Stuivenberg een vrouw binnen wiens haar in brand stond. Het brandje werd gelukkig snel geblust en dat op een wel heel speciale manier: “Er hebben twee mensen bier over mij gekapt, dat was mijn redding. Maar mijn haar is wel weg langs 1 kant.” En dat was nog niet alles want na het brandje viel de vrouw van haar fiets waarna ze in de brandnetels terechtkwam. “Dat is pech hé, dan stopt het precies niet.”, vertelt spoedverpleegkundige Helga.

De spoeddienst van ZNA Stuivenberg krijgt oproepen binnen voor heel uiteenlopende problematieken op heel uiteenlopende locaties. Zo moeten ze uitrukken voor een patiënt met hartproblemen op een schip in de haven van Antwerpen. “Dat is echt een wereldje apart. Als je naar een boot moet die tweede of derde in rij ligt aan de kaai, dan moet je van de ene boot naar de andere kruipen. Je materiaal moet mee en de patiënt moet ook nadien van boort geraken. Dat is niet altijd even evident”, vertelt spoedverpleegkundige Peter. Ze gaan ter plaatse om in te schatten hoe ernstig de patiënt eraan toe is.

Verder krijgt het MUG-team te maken met een CO-intoxicatie. De slachtoffers zijn een mama en haar twee jonge kinderen. Bij aankomst in het ziekenhuis moeten ze de zuurstoftank in om de CO uit hun bloed te verdrijven.

