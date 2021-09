“Haar job is de tram besturen, niet om uitgescheten te worden”: politie onderschept heethoofd aan tramhalte

Vorige week volgden 472.000 kijkers (live+ uitgesteld, 23.5% marktaandeel op VVA 18-54) in Helden van Hier: Politie Oostende de spannende zoektocht naar een vermist meisje in een hotel. Ook morgen, woensdag 22 september om 20u40, heeft interventieploeg twee van Politie Oostende z'n handen meer dan vol. Inspecteur Thibaut en collega Thomas worden opgeroepen voor een man die amok maakt tegen een trambestuurder. Daarbij werd ook de kusttram niet gespaard. De inspecteurs onderscheppen het heethoofd en proberen de gemoederen te bedaren. De trambestuurder is behoorlijk onder de indruk van het voorval. "Het is niet de eerste keer dat we worden opgeroepen voor agressie tegen personeel van het openbaar vervoer. Mevrouw haar job is de tram besturen en zorgen dat die op tijd aan de halte komt. Zij heeft geen job gekozen om uitgescheten te worden", vertelt Thibaut.

Inspecteurs Jeremy en Fabrice krijgen een oproep voor een woningbrand en arriveren voordat de brandweer ter plaatse is. "Elke seconde telt, een brand kan supersnel evolueren, zeker een binnenbrand. Dus best zo rap mogelijk ter plaatse zijn en kijken wat je kan doen", vertelt Fabrice. Jeremy is de twee-eiige tweelingbroer van Thibaut en werkt ook in hetzelfde korps. "Moest je het niet weten, zou je nooit denken dat we broers zijn. Het enige wat we gemeen hebben is onze stem, dat horen we toch veel", zegt Thibaut. Broer Jeremy bevestigt: "De gelijkenissen in de job zijn er wel, het temperament ook een beetje. Maar ik ken hier collega's die eerder m'n tweelingbroer zouden kunnen zijn dan m'n eigen broer."

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Inspecteurs Mieke en Sven doen een interventie na een winkeldiefstal. Een meisje van 14 jaar heeft chocolade gestolen en werd betrapt. Twee repen van 79 cent per stuk. "Als de winkel elke keer zou zeggen: 'voor die 79 cent gaan we de politie niet opbellen', zou je al rapper creëren dat ze later blijven stelen, want er wordt toch nooit niets aan gedaan. Onmiddellijke bestraffing is nog altijd de beste les", vertelt Mieke, zelf mama van twee kinderen. Ze probeert de boodschap zo duidelijk mogelijk over te brengen en dat maakt indruk bij het tienermeisje. "Ik denk wel dat Mieke daar beter voor geëquipeerd is, ook vanuit haar ervaring als moeder”, vertelt Sven.

