Haalt Lisa de trekker over in het nieuwe en laatste seizoen van ‘Lisa’?

Lisa ging de zomer in met een verrassing van formaat: Jonas (Oscar Willems) leeft. Al was nog niemand daarvan op de hoogte. Op het feestje van Ben (Michiel De Meyer) en Lisa (Tinne Oltmans) kwam Gert (Bert Verbeke) de vredige rust stevig verstoren. Toen het tot een gevecht kwam tussen hem en Lisa’s nieuwe geliefde, dropte Gert een bommetje. Hij fluisterde Lisa in dat hij weet waar Jonas is. Het nieuwe seizoen start op maandag 4 september heftig wanneer Lisa eist dat Gert haar de waarheid vertelt en hem zelfs onder schot houdt. Hij speelt echter liever een emotioneel spel. Weet ze zich sterk te houden of haalt ze toch de trekker over? En kan ze Jonas op tijd levend terugvinden? De finale ontknoping volgt in het laatste seizoen van Lisa. Wie leeft nog lang en gelukkig?

Bekijk hier de preview:

En dan is er nog het mysterie rond de vermiste Heidi (Christine Verheyden). Na het onaangenaam bezoek van inspecteur Calluwaerts (Eva Kamanda) kan Vic (Briek Lesage) zijn geliefde maar niet uit zijn hoofd krijgen. Hij speculeert zich zot. Wat is er echt met Heidi gebeurd en welke geheime informatie was ze op het spoor?

Voor wie niet tot maandag kan wachten, is er goed nieuws. Op zondag 3 september om 18u20 is de eerste aflevering van het nieuwe seizoen alvast in preview en volledig gratis te bekijken op VTM GO. Abonnees van VTM GO+ krijgen er in absolute primeur zelfs de volledige eerste week te zien. Het laatste seizoen van Lisa belooft een spannende ontknoping.

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be .

Bovenstaande preview is over te nemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/395684?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>