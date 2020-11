Guga, Nathalie, Jonas en Ruth zetten 2020 te kijk in wekelijkse comedyshow ‘RIP 2020’

Moet het nog gezegd, 2020 was een raar jaar. VTM wil 2020 met een luide lach afsluiten en heeft Guga Baúl, Ruth Beeckmans, Jonas Van Geel en Nathalie Meskens gevraagd om een humoristisch jaaroverzicht te maken: RIP 2020. Omdat het jaar niet snel genoeg voorbij kan zijn, begint het viertal al terug te blikken op woensdag 25 november om 20.40 bij VTM. Zeven woensdagen lang maken ze een humoristische stand van zaken op van de wereld. Locatie van deze pop-up comedyshow is de stadsschouwburg van Mechelen. Welke plek is immers een beter symbool voor dit jaar dan een lege theaterzaal?

Het viertal van RIP 2020 ‘ript’ alle grote en kleine nieuwsfeiten van het voorbije jaar, ‘boekskes’- en krantenkoppen, opmerkelijke gebeurtenissen op het Internet, opvallende foto’s en tv-fragmenten,... Werkelijk àlles wordt doorgelicht en vormt inspiratie voor hun wekelijkse jaaroverzicht in de vorm van een comedyshow. Het resultaat? Guga, Nathalie, Jonas en Ruth verzinnen typetjes achter de opmerkelijke nieuwsfeiten, voorzien opvallende beelden van stemmetjes, zingen nieuwe versies van de grootste pophits en imiteren uiteraard ook de meest besproken BV’s, allemaal vanuit een comedyshow opgenomen in de stadsschouwburg van Mechelen.

Zo bespreken Guga, Ruth, Jonas en Nathalie op woensdag 25 november om 20.40, geruggesteund door een lege theatertribune, onder andere de figuren van het afgelopen jaar: de virologen. We zien ze vaker dan onze eigen familie. Maar wat weten we eigenlijk over hen? Het één-programma Durf Te Vragen legt de virologen, vertolkt door de vier hosts, op de rooster.

Vorige week was er eindelijk ook wat goed nieuws van het corona-front. De komst van meerdere vaccins biedt namelijk voor het eerst in lange tijd wat perspectief. En toch blijkt slechts een derde van de bevolking bereid om zich onmiddellijk te laten inenten. Maar geen nood: na de farmaceutische sector slaat nu ook de voltallige reclamewereld de handen in elkaar om iedereen te overtuigen. RIP 2020 presenteert het beste van alle vaccin-reclames.

De familie van het jaar? De Planckaerts. Pater familias Eddy Planckaert (Guga) leidt de kijker rond in het kasteel tot hij samen met Christa (Nathalie), Francesco (Jonas) en mémé Clara (Ruth) een brandje moet blussen.

Het dier van het jaar was dan weer ongetwijfeld de wolf. Niet alleen in The Masked Singer deed de Wolf alle harten sneller slaan, ook in de natuur rukt de wolf op. Niet iedereen is echter fan van dit bloeddorstige dier. Sopraan Astrid Stockman (Nathalie) brengt een muzikale ode aan de wolf.

De afleveringen van RIP 2020 zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.

Niet voor publicatie: