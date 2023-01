Grootse uitdaging in Tiny House Battle: huisje voor twee pubers én een slang

In Tiny House Battle bouwen twee teams deze week een nieuwe thuis voor Ingrid (uit Adegem) en haar twee tienerdochters. Na een moeilijke periode wil Ingrid een frisse start maken in een eigen, tiny house. “We willen een keuken met een verplaatsbaar eiland, één kamer beneden, een bovenverdieping met twee slaapkamers waar je recht kan lopen en een badkamer met een bad”, klinkt het. De bouwteams vragen zich meteen af of al deze grootse wensen wel in een klein huisje passen. Bovendien hebben de dochters van Ingrid nog een heel speciaal, extra verzoek voor de bouwteams. “We krijgen binnenkort een slang als huisdier en die moet ook een plek krijgen in ons tiny house”, klinkt het.

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Aan de droom van Ingrid en haar dochters wordt deze week druk gebouwd door twee gemotiveerde bouwteams. Team oranje (uit Lint) bestaat uit vier stoere mannen die elke dag samenwerken in de bouw. “We gaan creatief onze eigen draai geven aan ons tiny house en vooral letten op details”, klinkt het. Team blauw (uit Meulebeke) wil dan weer het verschil maken met snelheid en efficiëntie. Ieder teamlid heeft zijn eigen specialiteit en daarmee willen ze de overwinning in de wacht slepen. De geografische battle zorgt voor een ongeziene snelheid bij beide teams. Nog nooit schoten de teams zo snel op. Doorheen het ontwerpproces worden ook heel wat gedurfde keuzes gemaakt en risico’s genomen. “Ingrid wou alles in het wit en zij schilderen de helft in het zwart. Vreemde tactiek!”, oordeelt Nora. Welk bouwteam blaast de koper omver? En welk huisje wordt gekocht en schittert binnenkort ergens in Vlaanderen?

