Gooit ‘geest uit het verleden’ roet in het liefdesgeluk van Jonas en Lisa?

Na een korte winterslaap is de telenovelle Lisa vanaf maandag 21 februari weer helemaal terug met een derde seizoen. Met verrassende plotwendingen en meeslepende intriges wist het tweede seizoen van Lisa gemiddeld een half miljoen kijkers aan het scherm te kluisteren, goed voor een bijzonder sterk marktaandeel van 42% op VVA 18-54 en zelfs 48% in de jonge doelgroep VVA 18-44. Met nóg meer spanning, een resem dramatische gebeurtenissen én een nieuw gezicht dat voor heel wat beroering zal zorgen belooft ook het derde seizoen van de telenovelle de fans van Lisa op hun wenken te bedienen.

In de seizoensfinale van seizoen twee vierde de liefde tussen Jonas en Lisa (Tinne Oltmans) hoogtij. Zo smolten de harten van de Lisa-fans toen ze elkaar éindelijk de liefde verklaarden. Maar zal hun sprookje blijven duren? De liefde tussen de kersverse tortelduifjes wordt in het nieuwe seizoen alvast stevig op de proef gesteld wanneer plots een geest uit Jonas zijn verleden opduikt.

De mysterieuze ‘geest’ heet Olivia en wordt vertolkt door radio-dj Anushka Melkonian. Anushka maakt met ‘Lisa’ haar acteerdebuut en zal de vaste cast van de telenovelle vervoegen.

Anushka: “Wanneer het productiehuis De Mensen me belde met het nieuws dat ik de rol van Olivia mocht vertolken, heb ik wel 5 keer gevraagd of dat wel echt waar was. Zo blij was ik! Ik vind het super om in de huid van Olivia te kruipen, al hebben we eigenlijk niet zoveel met elkaar gemeen. Ik denk dat we enkel ons empathisch vermogen delen. Op het eerste gezicht staat Olivia heel relaxed, vrolijk en positief in het leven. Ze maakt zich weinig zorgen over de toekomst en doet waar ze zin in heeft. Maar, ze heeft tegelijk veel interne struggles die ze zo ver mogelijk probeert weg te duwen. Al komen ze doorheen dit seizoen wel bovendrijven…”

Bekijk hier hoe Olivia Jonas volledig van de kaart brengt:

De laatste aflevering van het vorige seizoen riep ook heel wat vragen op over de toekomst van Gert (Bert Verbeke). Zien we hem nooit meer terug, nu de politie zijn ring in een plas bloed heeft teruggevonden? Of zal Gert terug opduiken in dit nieuwe seizoen om met zijn malicieuze kantje voor de nodige portie drama te zorgen? Dorine (Hilde Heijnen) en Jonas (Oscar Willems) krijgen in de eerste aflevering in ieder geval schokkend nieuws over Gert te verwerken.

Ook voor het derde seizoen strijken de cast en het productieteam neer in Vilvoorde, de thuisstad van Lisa waar de buitenopnames doorgaan en die samen met de tax shelter van de Vlaamse Overheid de productie ondersteunt.

Hans Bonte, burgemeester van Stad Vilvoorde: “Ook voor dit seizoen blijft Vilvoorde de thuisstad van Lisa. We zijn benieuwd hoe het verhaal verder loopt en kijken ernaar uit om via de serie nog meer leuke plekjes in Vilvoorde te delen met Lisa’s fans.”

Wie zijn geheugen wil opfrissen, kan de vorige seizoenen van Lisa (her)bekijken op VTM GO . Ook de afleveringen van het derde seizoen zijn daar te (her)bekijken.

