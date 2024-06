Gooien hackers de privacy van Q-dj’s te grabbel voor heel Vlaanderen in Ze Zeggen Dat? 

Is de verpakking belangrijker dan de inhoud? Klopt het dat je broer of zus ‘stinkt’? En is iedereen ook werkelijk te hacken? Dat testen Dina Tersago en Andy Peelman vakkundig uit in een nieuwe aflevering van Ze Zeggen Dat. Beginnen doen ze met de bewering dat iedereen te hacken is. Speciaal daarvoor schakelt Dina de hulp in van Q-dj’s Tom De Cock, Jolien Roets, Jana De Wilde en Naomi Vanderpoorten. Tom hoopt dat de stelling niet waar is, maar vreest het ergste: “Dit kan op zoveel manieren misgaan. Ik probeer de privacy van mijn kinderen heel erg te bewaken, maar er staan heel wat foto’s in dropbox. Nu zie ik het nog als spannend spel, maar dit wordt echt bittere ernst.”

Dina Tersago huurt moeiteloos een huurauto op naam van Naomi Vanderpoorten

Vorig jaar zijn Belgen voor 40 miljoen euro online opgelicht. Maar is nu werkelijk iedereen te hacken? Om dat te onderzoeken, schakelt Dina Tersago de hulp in van Q-dj’s Tom De Cock, Jolien Roets, Jana De Wilde en Naomi Vanderpoorten. Zij geven toestemming om hen gedurende twee weken te proberen hacken tijdens een heuse hackathon. "Jullie ondertekenen het contract, dat betekent dat we toegang kunnen krijgen tot alles wat bij jullie te vinden is. Ik hoop dat jullie dat goed beseffen", lacht Dina bij aanvang van het experiment.

Nog voordat de hackers écht begonnen zijn, vinden ze al iets terug bij Tom. “This blows my mind! Jullie hebben nog niet echt hoeven hacken en hebben al toegang tot Tom's foto’s. Als jullie dit al in 60 seconden kunnen vinden, hou ik mijn hart vast voor wat er nog komt”, klinkt het bij Dina. De mailboxen, websites en socials van de Q-dj’s liggen tijdens de hackathon stevig onder vuur. “Ineens begon mijn gsm super veel te trillen. Ik geraak niet meer op mijn eigen website”, klinkt het bij Jana. “Ik ben echt geschrokken, ik ben uit Instagram en Facebook gegooid. Ik weet niet wat ze gaan posten of doen. Dit is echt een heel vies gevoel”, vertelt Naomi. Maar dat is nog niet alles, want Dina huurt met Naomi’s account ook een huurauto en ze leggen het WIFI-netwerk van Jana lam… Hoe ver kunnen de hackers gaan?

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Laten we ons (ver)leiden door de verpakking in plaats van de inhoud?

De verpakking is het visitekaartje van een product. Net zoals mensen zich op hun best kleden voor een sollicitatiegesprek, willen fabrikanten dat hun producten er zo aantrekkelijk mogelijk uitzien. Hoewel er in Europa regels zijn over wat er wel of niet op de verpakking mag staan, hebben producenten nog steeds veel vrijheid om te kiezen wat ze benadrukken, waardoor de vlag niet altijd de lading dekt. Maar hoe ver mogen ze daarin gaan? En neigt het soms niet naar misleiding, of laten we ons gewoon te makkelijk vangen? Dina en Andy wagen zich aan deze zogenaamde healthwashing waarbij ze de verpakking van een ongezond product omtoveren tot een ‘gezond appelsapje’. Dat sapje bieden ze aan op een themadag rond gezond eten in een lagere school. Slagen ze erin om de ouders te misleiden? Het resultaat overtreft alle verwachtingen…

