Gokje wagen? Dina Tersago en Andy Peelman ontdekken dat gokken kinderspel is in Ze Zeggen Dat 

Ze zeggen dat… gokken kinderspel is. Minderjarigen mogen in België niet gokken. Maar hoe zit het met de handhaving van dat verbod? Dina Tersago en Andy Peelman doen morgen, donderdag 30 mei, de test in Ze Zeggen Dat door jongeren met verborgen camera’s op pad te sturen. Ze confronteren bevoegd minister Paul Van Tigchelt met het resultaat. Verder onderzoekt het duo of wolven écht gevaarlijk zijn voor mensen en komt Andy te weten of je met een lege tank nog 20 km kan rijden.

Gokken is kinderspel: in 3 op de 4 winkels konden jongeren een gokje wagen

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat steeds meer minderjarigen gokken. Nochtans is het kopen van kraslootjes of het gokken op sportwedstrijden onder de 18 jaar illegaal in ons land. In het eerste deel van het onderzoek sturen Andy en onderzoeksjournaliste VTM NIEUWS en HLN Evi De Witte vier minderjarigen undercover op pad naar krantenwinkels om via een gokautomaat in te zetten op een sportwedstrijd. Samen met Dina ontdekt minister van Justitie Paul Van Tigchelt de spraakmakende resultaten van het onderzoek. Gokken op sportwedstrijden blijkt wel degelijk kinderspel: in 75% van de bezochte verkooppunten konden de jongeren gokken op sportwedstrijden én kregen ze hun ticket om hun inzet te valideren. “Dat is verrassend. Dat zegt ook wel iets over de zin of onzin van de maatregelen die de overheid oplegt, want wat voor zin hebben zo’n maatregelen als ze toch niet worden nageleefd?”, klinkt het bij Minister Van Tigchelt.

Maar is dit slechts het topje van de ijsberg? Een gokautomaat is namelijk een onpersoonlijke manier van gokken. Daarom stuurt Andy de vier minderjarigen voor een tweede keer op pad. Ditmaal om rechtstreeks bij de handelaar krasloten te kopen. Slagen ze daarin zonder hun identiteitskaart voor te leggen? En wat is het maximumbedrag dat jongeren in één keer konden uitgeven aan krasloten?

Ze zeggen dat je nog 20 km kan rijden met een lege tank

Het is de schrik van veel chauffeurs: er is geen tankstation in de buurt en plots begint het lampje van de brandstoftank te flikkeren om aan te geven dat de wagen niet verder kan rijden. Al geloven veel mensen dat je nog minstens 20 kilometer met een lege tank kan rijden, omdat de constructeurs een soort veiligheidsmarge inbouwen. Andy deed de test door Bibi, de mascotte van Club Brugge, een lift te geven van bij hem thuis tot aan het stadion van Club Brugge 80 km verderop. Halen ze het onderste uit de ‘(jerry)can’ en geraken ze op tijd in Brugge voor de match?

Ze zeggen dat wolven gevaarlijk zijn voor mensen

Sinds de wolf terug gesignaleerd is in Vlaanderen, zijn ook de verhalen over hoe gevaarlijk de wolf voor de mens is terug. Andy en Dina gooien hun lijven letterlijk in de strijd om dit te onderzoeken. Andy wordt een volledige nacht alleen achtergelaten op een veld waar verse sporen van een wolf gevonden waren. Roodkapje Dina mag dan weer verkleed als roodkapje de confrontatie aangaan met twee echte wolven...

