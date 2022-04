Gloria Monserez vervangt An Lemmens tijdens haar moederschapsverlof in The Voice van Vlaanderen

Gloria Monserez schittert binnenkort voor even als nieuwe host tijdens de Knock-Outs en de Battles in The Voice van Vlaanderen. Zij vervangt vast gezicht An Lemmens die momenteel volop geniet van haar moederschapsverlof. Gloria veroverde de afgelopen jaren heel Vlaanderen met haar gevatte humor, ontwapenende spontaniteit en kamerbrede lach. Hoewel ze nog maar pas 20 is geworden, kan ze al een stevig CV voorleggen waarop onder andere Ketnet-wrapper, radiopresentator, actrice en zangeres pronken. Nu mag ze daar dus ook de presentatie van haar eerste grote shiny floor show aan toevoegen.

Glora Monserez: “Ik ben ongelooflijk dankbaar voor deze kans en zeer vereerd dat ik voor even in de voetsporen van An Lemmens mag treden. Ik beloof haar plechtig dat haar ‘The Voice-kindje’ in goede handen is bij mij (lacht). Het is allemaal erg spannend en ik kijk er super hard naar uit om samen te werken met ervaren rotten als Koen Wauters en Natalia waar ik ongetwijfeld nog veel van zal kunnen leren. Bovendien heb ik zelf altijd veel gekeken naar The Voice van Vlaanderen en ken ik het programma door en door. Ik vind het dus super fijn om er nu ook echt deel vanuit te maken. Ik ben benieuwd naar het talent dat ze weer hebben gevist!”

In het nieuwste seizoen van The Voice van Vlaanderen gaan nieuwe coaches Mathieu Terryn en Jan Paternoster samen met Koen Wauters en Natalia op zoek naar die ene stem die hen van hun sokken blaast. De opnames van The Voice van Vlaanderen draaien momenteel op volle toeren. Vanaf de liveshows maakt An opnieuw haar opwachting. Het nieuwe seizoen is dit najaar te zien bij VTM.

