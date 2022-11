Gloria Monserez en Aaron Blommaert presenteren gloednieuwe ‘Knockouts Redzone’ in The Voice van Vlaanderen

Na tien Blind Auditions hebben coaches Natalia, Koen Wauters, Jan Paternoster en Mathieu Terryn elk hun team van 15 kandidaten samengesteld. Vanaf vrijdag 4 november breekt er een nieuwe fase aan in The Voice van Vlaanderen en daarin schittert alvast één nieuw gezicht. Gloria Monserez vervangt An Lemmens, die tijdens de opnames genoot van haar moederschapsverlof, als host tijdens de Knockouts en de Battles. Samen met Aaron Blommaert loodst ze de kandidaten doorheen dit spannende, emotionele en zenuwslopende traject. “Ik ben blij dat ik niet op het podium moet gaan staan om te zingen”, lacht Gloria.

Dit seizoen worden de Knockouts omgedoopt tot de ‘Knockouts Redzone’. De talenten nemen het met een nieuw nummer op tegen hun volledige team. Vervolgens ligt hun lot in de handen van hun eigen coach: ofwel verzilveren ze meteen een plek in de Battles ofwel stopt het avontuur daar. Maar bij twijfel kunnen de kandidaten in de redzone belanden. In de redzone mogen maximaal drie kandidaten per team terechtkomen, waarvan iedere coach er nog één mag meenemen naar de volgende fase. Al zit er nog een addertje onder het gras, want voor een kandidaat in de redzone belandt, kunnen de andere coaches hem of haar nog stealen voor het eigen team. Aan het einde van de Knockouts is ieder team uitgedund tot 6 kandidaten: 5 uit het eigen team en één steal.

Alvorens de teams zich op het podium wagen, leren ze elkaar beter kennen. En dat doet iedere coach op zijn eigen manier. Zo nodigt Koen zijn kandidaten uit in een cinemazaaltje om samen naar elkaars audities te kijken. Jan ontvangt zijn team dan weer in de studio van Black Box Revelation om samen te jammen. Natalia ontdekt hoe creatief haar kandidaten zijn tijdens een workshop beeldhouwen. En Mathieu heeft een niet-alledaagse activiteit gepland om de teamsfeer erin te krijgen: ijsberen.

Voor kandidate Louise (24, uit Ternat) breekt er met de Knockouts een spannend moment aan. Zij brak vorig seizoen haar kaak en moest de wedstrijd net voor de workshops verlaten. Nu vrijdag waagt ze haar kans met Iron Sky van Paolo Nutini. Lukt het haar om Natalia te overtuigen en door te stoten naar de Battles?

Ook deze knockouts komen op vrijdag 4 november aan bod:

Knockouts Team Mathieu:

Mieke (41, uit Bornem): Your Love - The Outfields

Mauro (23, uit Berchem): I Wanna Dance With Somebody - Whitney Houston

Celine (20, uit Bocholt): Meisje van Honing - Pommelien Thijs

Chiqui (22, uit Hoeilaart): Forfeit - Kiana Ledé ft. Lucky Daye

Robbe (21, uit Rijmenam): Break My Heart Again - FINNEAS

Laura (27, uit Edegem): Settle Down - Kimbra

Jordy (25, uit Utrecht): Run - Snow Patrol

Néhémie (23, uit Geraardsbergen): Make It Rain - Ed Sheeran

Knockouts Team Koen:

Milan (20, uit Sint-Eloois-Vijve): Royals - Lorde

Andries (28, uit Baal): Fell On Black Days - Soundgarden

Knockouts Team Natalia:

Fleur (18, uit Lauwe): Complicated - Avril Lavigne

Cara (25, uit Ternat): Somebody To Love - Jefferson Airplane

Knockouts Team Jan:

Jana (19, uit Melle): Amazing Grace - Mirusia

Noor (21, uit Affligem): Catalina - Rosalía

Deze knockouts komen op zondag 6 november aan bod:

Knockouts Team Jan:

Josse (18, uit Sint-Eloois-Vijve): Lost In The Moment - NF ft. Andreas Moss

Roy (29, uit Kortrijk): I Can't Go Without You - Kaleo

Knockouts Team Mathieu:

Lisa (27, uit Sint-Truiden): Teardrop - Massive Attack

Natalya (29, uit Beersel): You Had Me - Joss Stone

Louise (25, uit Gent): Nightmares - Ellise

Kaat (21, uit Bornem): Mother's Last. Words To Her Son - Washington Philips

Yente (18, uit Erembodegem): Walking On Sunshine - Katrina & The Waves, versie Sam Amidon

Jessica (22, uit Antwerpen): God Must Hate Me - Catie Turner

Evert (28, uit Kalmthout): zingt Bad Habit - Ben Platt

Knockouts Team Koen:

Louise (21, uit Kluisbergen): Lover Please Stay - Nothing But Thieves

Miki (35, uit Brugge): Cold - Chris Stapleton

Line (20, uit Gent): Almost is Never Enough - Ariana Grande ft. Nathan Sykes

Yasmina (18, uit Melle): You Say - Lauren Daigle

Knockouts Team Natalia:

Olivier (36, uit Leerbeek): Loca - Alvaro Soler

Sonny (37, uit Kinrooi): Saving All My Love For You - Whitney Houston

