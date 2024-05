Gloednieuwe VTM-reeks verstoort de rust in ‘Sterregem’, thuis van Pommelien Thijs, Bockie De Repper, Fien Germijns, Bart Appeltans en Béa Vandendael 

Wat als… alle bekende Vlamingen samen in één dorp wonen? Pommelien Thijs, Bockie De Repper, Fien Germijns, Bart Appeltans en Béa Vandendael: het zijn maar enkele van de vele Bekende Vlamingen met hun domicilie in de fictieve gemeente ‘Sterregem’. Een idyllisch dorp op een mysterieuze locatie, waar de zon altijd schijnt en de grootste sterren uit de Vlaamse showbizz zonder pottenkijkers samenwonen. Tot nu… De gloednieuwe VTM-reeks ‘Sterregem’ brengt het dagelijkse reilen en zeilen in de villawijk en het wel en wee van haar bekende inwoners naar het kleine scherm.

Met de humoristische reeks ‘Sterregem’, een productie van Dedsit, opent VTM de deuren van de optrekjes in het fictieve BV-dorp Sterregem. Kijkers leren de bekende Vlamingen die Sterregem hun thuis noemen op een unieke manier kennen. Onder meer ronkende namen Tine Embrechts (als o.a. Béa Vandendael), Guga Baúl (als o.a. Bart Appeltans) en Ruth Beeckmans (als Fien Germijns) en jonge talenten Lisa Gerlo (als Pommelien Thijs) en Juan Gerlo (als o.a. Bockie De Repper) maken deel uit van de hoofdcast en kruipen in de huid van bekende ‘Sterregemnaars’. Welke bekende buren van Bockie en co eveneens een kijk in hun leven bieden en door wie zij vertolkt worden, wordt later onthuld.

Momenteel draaien de camera’s op volle toeren in Sterregem. De nieuwe humoristische reeks zal dit najaar bij VTM te zien zijn. De exacte uitzenddatum van ‘Sterregem’ wordt op een later moment bekendgemaakt.

