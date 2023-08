Girlpower én family business in ‘Met Vier In Bed’

Tonnen girlpower én family business in een nieuwe week ‘Met Vier In Bed’, van maandag 21 augustus tot donderdag 24 augustus om 21u15 bij VTM. De week start in Westende, op een boogscheut van de zee. Daar baten zussen Naomi en Tatiana B&B Maison Noire uit, waar de gasten in het zwart en het goud slapen. De B&B opende nog niet zo lang geleden voor het eerst de deuren, en dat gebeurde eigenlijk door een speling van het lot: “Ik heb er maar twee minuten over nagedacht”, klinkt het bij Tatiana. De zussen zijn dus extra benieuwd naar de feedback van hun collega’s en verwennen hun gasten met alles wat de kust te bieden heeft.

Bekijk de preview hier:

Niet veel verder strijkt de bende B&B-uitbaters neer in het West-Vlaamse Dudzele. Verscholen in het groen, tussen de maisvelden en de polders, ligt B&B BBruT. Saskia en David verhuisden van Mechelen richting de kust om de 200 jaar oude erfgoedboerderij om te toveren tot een adembenemende B&B. Het koppel had voordien geen greintje horeca-ervaring, maar hield er altijd al van om mensen in de watten te leggen. Dat belooft voor hun gasten…

Van het ene wondermooie historische erfgoed naar het andere. Aan de oevers van de Schelde, in Zele, ligt B&B Pan. Zes jaar geleden kochten zussen Ilse en Annelies samen met hun ouders deze historische schuur. Die bouwden ze om tot B&B, al hebben ze nog heel wat andere wilde plannen met het prachtige pand. Het familieproject is nog volop in opbouw en de zussen hebben nog niet zoveel ervaring - ze verbleven zelfs nog nooit eerder in een B&B -, maar ze hebben wel een duidelijke visie en strak plan van aanpak.

De nichtjes Gaëlle en Eveline brengen het zonnige Zuiden naar Oosterzele, waar ze samen B&B Wellnest runnen. Dankzij een prachtige wellness worden hun gasten ondergedompeld in pure luxe. Maar met twee glampingtenten zorgen de nichtjes er ook voor dat vakantie in eigen land een keertje helemaal anders wordt. Welke B&B-uitbaters krijgen deze week de meeste bedjes en winnen de felbegeerde trofee?

Niet voor publicatie :

De foto's uit het persbericht kun je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.

De preview kan je overnemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/393448?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>