Gino bereikt als eerste ‘Bestemming X’ in Engeland na ongemeen spannende finale

Na 6043 kilometer in een geblindeerde bus, doorheen 7 landen verspreid over heel Europa en ondanks talloze misleidingen kon Gino zich zonet tot de allereerste winnaar van ‘Bestemming X’ kronen. Hij vond als eerste Kevin Janssens en bereikte daarmee de allerlaatste bestemming van deze roadtrip: een pittoresk strandhuis, vlakbij de adembenemende Seven Sisters aan de kustlijn van Engeland. De laatste rechte lijn naar de ultieme Bestemming X draaide uit op een regelrechte thriller, waarin Gino op het nippertje aan het langste eind trok. “Het was een fantastische ervaring. Ik had nooit gedacht dat ik zo ver zou geraken, maar ik heb altijd gezegd dat ik mijn vel duur zou verkopen. En nu ben ik dus de gelukkige, wauw!”, aldus een emotionele Gino.

Bekijk hier hoe Gino 'Bestemming X' wint:

In de zenuwslopende finale proef gingen Gino en Dorien op zoek naar acht rode telefooncellen. Bij elke telefooncel voerden ze een opdracht uit, die telkens een coördinaat van de finale Bestemming opleverde. Die zoektocht legden Gino en Dorien niet alleen af. Dorien kreeg het gezelschap van ex-kandidaat Jef, Gino schakelde de hulp in van afvaller Zeno. Dorien won eerder een belangrijk voordeel, waardoor ze haar zoektocht 15 minuten eerder mocht inzetten. Maar ook Gino kreeg een waardevol voordeel te pakken. Hij kon op spectaculaire wijze, vanuit een stuntvliegtuig, het vijfde coördinaat zien en daardoor één telefooncel overslaan.

De laatste etappe richting Kevin, richting Bestemming X, werd zo al snel een bloedstollende nek-aan-nek race waarin Gino Dorien op de hielen zat. Dorien kon de laatste telefooncel als eerste bereiken, maar daar werd ze genekt door de zenuwen bij het uitvoeren van de opdracht. Gino slaagde zo als eerste in de proef, waardoor zijn weg richting Kevin Janssen volledig open lag. Hij bereikte als eerste het strandhuis, gelegen aan de indrukwekkende krijtrotsen van de Engelse kust en kroonde zich daarmee tot winnaar van 'Bestemming X' én van ‘t schoon leven ter waarde van 50.000 euro.

‘Bestemming X’ ook internationaal succes: Amerikaanse versie binnenkort op NBC Universal

Met een gemiddeld marktaandeel van 42,2 procent in de doelgroep VVA 18-44* kan het eerste seizoen van Bestemming X mooie cijfers voorleggen. Het succes van het programma, bedacht door het Vlaamse productiehuis Geronimo en voor het eerst op antenne bij VTM, is intussen ook aan een ongeziene internationale veroveringstocht bezig. Nog voor de laatste aflevering werd uitgezonden, werd het format verkocht aan maar liefst vijf buitenlandse zenders, waaronder BBC in Groot-Brittannië en NBC Universal in de VS.

Maarten Janssen, channel manager VTM: “We hebben onze ambitie vanuit VTM met Bestemming X nooit onder stoelen of banken gestoken. Dat buitenlandse zenders zo snel overstag gaan, zelfs nog voor de finale is uitgezonden, is echt heel uitzonderlijk. Met het Britse BBC en het Amerikaanse NBC Universal zijn het bovendien de grootste zenders van de wereld die keihard in Bestemming X geloven. Het is het ultieme compliment voor de unieke kwaliteit van dit Vlaamse format, en bewijst nog maar eens wat voor straffe creatieve tv-makers we in Vlaanderen hebben rondlopen.”

