Gilles en Koen krijgen turnles van Special Olympiër Blanche, Tessa Wullaert coacht de Special Flames

In 'Alles voor de Spelen', zondag om 19u55 bij VTM, verzamelt de Belgische delegatie Special Olympiërs zich tijdens het delegatieweekend. Daar zijn ze niet alleen voor het plezier én de afscheidsfuif vlak voor hun vertrek, maar vooral ook om samen te trainen voor de Wereldspelen in Berlijn. Ook Gilles en Koen moeten eraan geloven. Zij krijgen een turnles van de 21-jarige Blanche. “Ik vind het raar om te zeggen dat je een beperking hebt”, klinkt het bij haar. “Ik denk dat iedereen ergens een beperking heeft, maar bij ons wordt het harder benadrukt”.

Gilles en Koen blijken geen natuurtalenten, maar Blanche is dat wél. Dat bewijzen de vijf gouden medailles die ze tijdens een eerdere editie van de Wereldspelen mee naar huis nam. Ook tijdens de Wereldspelen in Berlijn gaat Blanche voor een podiumplaats. Ze wordt daarbij voor de volle 100 procent gesteund door haar pleegmama Karin. “Ik heb mijn moeke heel hard nodig, ook voor mijn zelfvertrouwen. Als ze er even niet bij is, vind ik dat moeilijk”, klinkt het bij een geëmotioneerde Blanche.

Bekijk de preview hier:

Voor Gilles en Koen blijft het niet bij een initiatie gymnastiek. Ze trekken naar het trainingscentrum van de Rode Duivels in Tubeke. Geen Kevin De Bruyne of Thibaut Courtois op het veld, wél Special Flame Eveline. Eveline speelt al 13 jaar voetbal en trekt met de Special Flames voor het eerst naar de Wereldspelen. Maar eerst krijgen ze een training van Koen Wauters. Al blijkt die niet meteen een toptrainer te zijn... Gelukkig is daar Tessa Wullaert - Red Flame, ambassadrice van Special Olympics én topschutter van België - to the rescue. Zij draagt Special Olympics een extra warm hart toe, want ook haar pleegbroer is een G-voetballer.

