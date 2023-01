Gigantische mural op de Antwerpse Meir onthult nieuwe Masked Singer: Kosmos

Vlaanderen kon de voorbije dagen al kennismaken met acht mysterieuze pakken uit The Masked Singer. Wie dacht dat daarmee alle deelnemers van het nieuwe seizoen bekend zijn, heeft het mis. Dit jaar gaat The Masked Singer namelijk voor méér pakken, méér celebs, méér speurwerk en méér spektakel. In totaal zullen maar liefst veertien (!) pakken zichzelf bekendmaken nog voor de eerste show is uitgezonden. Na Leeuw, Hippo, Foxy Lady, Skiwi, Raaf, Tovenaar, Minotaurus en Kolonel Mops licht vandaag ook Kosmos op. De voorbijgangers op de Antwerpse Meir keken met grote ogen op wanneer de feeërieke Kosmos op een gigantische mural verscheen, die zonet tot leven kwam.

Bekijk de video hier:

Met Kosmos erbij zijn nu al negen van de veertien pakken bekend die het nieuwe seizoen van The Masked Singer zullen kleuren. Deze veertien worden voor het eerst opgedeeld in twee groepen van zeven, die week om week zullen optreden. Elke week moet een andere groep dus afscheid nemen van één Masked Singer, die onherroepelijk ontmaskerd wordt. De acht Masked Singers die na zes shows nog in de running zijn komen nadien samen in de grote samensmelting: The Big Bang. Vanaf dan gaat het in één rechte lijn richting finale.

Wie is Kosmos?

Kosmos is alwetend, er is niets dat aan haar alziend oog ontsnapt. Ze heeft natuurlijk recht van spreken, want ze ontstond 13 miljard jaar geleden. Maar ondanks haar hoge leeftijd ziet ze eruit om door een ringetje te halen. Kosmos is helemaal in balans, ze straalt rust en kalmte uit. Ze is op aarde met een missie: iedereen gelukkig maken. Ze wil alle mensen overtuigen van ‘the bigger picture’. Kosmos zorgt voor ons! Want leven in harmonie is het hoogste goed. Yoga en mediteren kunnen hier zeker bij helpen. Ze heeft wel een klein kantje: zo is ze snel geïrriteerd, zeker wanneer er een telefoon rinkelt of mensen haar uit balans brengen.

“Namasté wereldse wezens. Ik ben Kosmos… Altijd onzichtbaar aanwezig, high in the sky. Da’s mijn eigen streek en af en toe verschijn ik in mijn aardse gedaante. Ik ben alles… en ook niets, overal… en nergens. Had je ooit al eens zo een heerlijk gevoel van totale rust en balans? Nee? Ik kan je helpen om je luchtdruk te verlagen. Ik ben eeuwenlang getraind om dat te doen, alle dagen. Zullen we gezellig samen mediteren? Laat mijn verschijning je in een trance brengen, naar een vakantieland en start to float!”

The Masked Singer: vanaf vrijdag 3 februari om 20u35 bij VTM.

