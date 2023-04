Gezin laat schuimkanon afgaan in Wie Zoekt Die Wint… en vergeet het te stoppen

In een half uurtje tijd maar liefst 100.000 euro rijker worden? Dat kan alleen in Wie Zoekt Die Wint. Op zaterdag 8 april belt Jens Dendoncker met een koffertje vol bankbiljetten aan bij de familie Soferis uit Houthalen-Helchteren. Die biljetten worden vakkundig in hun huis verstopt door experten Henk Rijckaert, Anke Van Os en Johny Kaczmarowski. Henks pronkstuk is deze keer een bijzonder schuimkanon dat hij in de wastrommel van de badkamer installeert. Het bordje ‘openen op eigen risico’ spreekt boekdelen. Wanneer de familie de trommel opent, spuit een zee van schuim uit het kanon. Die schuimzee is makkelijk te stoppen, áls je het deksel niet vergeet dicht te doen natuurlijk… Maar dat is buiten de familie gerekend. “Horror”, beseft zoon Angelo.

Bekijk de preview hier:

De verstoppers zijn niet van plan het de familie Soferis makkelijk te maken. Het geld wordt werkelijk op de allergekste plekken vakkundig weggemoffeld. Echte pralines worden door Anke vervangen door enkele stuks waarin cash verborgen zit, Johny verstopt 3.000 euro in een replica bureautje dat hij zelf in elkaar timmerde en Henk ontwierp een Russische roulette met vijf drukknoppen, goed voor 4.000 euro of… vier verfpoederbommen.

Om het gezin een duwtje in de rug te geven, reikt Jens opnieuw drie hulplijnen aan. Eén daarvan zijn de helpende handen van Natalia, die het huis van de familie Soferis mee binnenstebuiten keert. Levert dat ook de nodige cash op?

