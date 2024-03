Gewiekste dievenbende pleegt grootste bankoverval ooit in spannende fictiereeks De Kraak

Hoe leidt wraak tot de perfecte bankoverval? In De Kraak, vanaf maandag 11 maart bij VTM, plant de slinkse bendeleider Alidor Van Praet (Gene Bervoets) de grootste bankroof aller tijden. Samen met zijn handlangers rekruteert hij Jeremy (Tijmen Govaerts), een jonge, briljante hacker die de bende moet helpen een internationale bank te kraken.

De achtdelige fictiereeks, van de makers van Spitsbroers en Undercover, draait rond de verlegen maar geniale 20-jarige computernerd Jeremy (Tijmen Govaerts). Hij leeft in totale anonimiteit en is nog nooit met het gerecht in aanraking gekomen. Wanneer hij als IT-student een hackerswedstrijd wint, zet de oplichtersbende hem onder druk om een internationale bank digitaal te kraken. Hun opzet? Samen de grootste en meest gewaagde bankoverval ooit plegen en 350 miljoen euro buit maken, met de grote bank van Frankfurt als uitgelezen doelwit. De Kraak belooft een reeks vol spannende twists en onverwachte wendingen. Andere hoofdrollen zijn weggelegd voor Ella-June Henrard, Koen De Graeve, Joren Seldeslachts, An Miller, Manuel Broekman, Claude Musungayi, Hilde De Baerdemaeker, Dirk Van Dijck, Chris Thys en Floor Van Boven.

De Kraak was eerder al te zien op Streamz, kwam er als derde best bekeken titel uit en stond maandenlang in de top 10 van populairste titels. Vanaf 11 maart is de fictiereeks elke maandag om 22u00 te zien bij VTM.

