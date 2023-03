Gewaagde keuzes in ‘Eenmaal Andermaal’: de antieke dildo van Barbara Sarafian of de vals klinkende trompet van Herman Verbruggen?

In een nieuwe aflevering van Eenmaal Andermaal, donderdag 16 maart om 20u35 bij VTM, trekken Jacques Vermeire en Axel Daeseleire naar de antiekmarkten en brocantewinkels van Antwerpen. Beide heren kunnen rekenen op de hulp van twee gemotiveerde verzamelaars. Barbara Sarafian vervoegt het team van Axel en is grootgebracht in het antiekwereldje, ze is een grote fan van art deco. Jacques mag op stap met Herman Verbruggen, een echte kampioen, óók in het verzamelen. “Ik kan moeilijk afstand doen van dingen. Zo heb ik nog alle scenario’s van F.C. De Kampioenen sinds ik begon”, klinkt het bij Herman. “Ik vind het zonde om ze weg te gooien.”

Axel en Barbara stoten meteen op een wel heel apart voorwerp: een antieke dildo uit de jaren dertig. Al is Barbara er steevast van overtuigd dat het een fluit is... “Misschien is het lang geleden dat je er nog één hebt gezien, maar het lijkt nogal op een mannelijk lid”, lacht Axel. Barbara is iets té enthousiast en slaagt er al snel in het object stuk te maken. “Oei, je ziet het. Ik kan daar niet mee overweg hé”, lacht ze.

Bekijk hier de preview:

Herman heeft het zo niet voor erotisch getinte voorwerpen, wel voor muziekinstrumenten. Hij wordt verliefd op een antieke trompet uit 1885. Nog voor Jacques het instrument goed en wel kan bekijken, is Herman het al aan het uitproberen. Ondanks de valse noten, wil hij het toch een kans geven op de veiling.

Wagen Barbara en Axel zich aan de veiling met een antieke dildo? En kunnen Herman en Jacques scoren met hun vals klinkende trompet? Je ontdekt het in Eenmaal Andermaal op donderdag 16 maart om 20u35 bij VTM en ook op VTM GO .

