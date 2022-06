Geven Jonas en Lisa elkaar toch nog het jawoord in een extra lange seizoensfinale van Lisa?

Is het definitief over and out tussen Lisa (Tinne Oltmans) en Jonas (Oscar Willems)? Of kan Jonas het tij nog keren en gaat het afgeblazen huwelijk toch door? De fans van Lisa komen het op donderdag 9 juni in maar liefst 3 afleveringen op één avond te weten: om 18u20 staat bij VTM een reguliere aflevering gepland en om 20u35 gaat na ‘Familie’ een extra lange seizoensfinale van start.

Gert (Bert Verbeke) en Olivia (Anushka Melkonian) die een wig tussen Jonas en Lisa dreven, het ontslag van Lisa bij Massa, de verloving die verbroken werd: de spanningen tussen het gedroomde liefdeskoppel liepen steeds hoger op. Jonas zette nog een charmeoffensief in om het hart van Lisa te heroveren, maar kwam van een kale reis thuis. Kan hij de brokken toch nog lijmen? De liefde van Lisa en Jonas gaat in de seizoensfinale in ieder geval door een extreme rollercoaster die eindigt… voor het altaar. Maar geven ze elkaar ook het jawoord of is de twijfel toch te groot?

Tijdens het huwelijksfeest knettert het ook voor andere personages op liefdesvlak. Een oude bekende verovert het hart van Erik (Bert Cosemans), een gedeelde ervaring brengt Suzanne (Hilde De Baerdemaeker) en Reinhout (Ben Van Ostade) dichter bij elkaar, tussen enkele oud-geliefden lijkt de vonk weer over te slaan en ook Katia’s (Anouck Luyten) hart wordt vanuit onverwachte hoek in vuur en vlam gezet. Maar tijdens het feestgedruis hangt er niet alleen romantiek in de lucht: er worden ook enkele harten gebroken en een onverwachte gast zorgt voor heel wat beroering…

