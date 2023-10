Geven Ben en Lisa elkaar het jawoord in de ultieme ontknoping van ‘Lisa’?

Geven Ben (Michiel De Meyer) en Lisa (Tinne Oltmans) elkaar eindelijk het jawoord? Of kan Jonas (Oscar Willems) het tij nog doen keren en wordt het huwelijk afgeblazen? De fans van Lisa komen het op zaterdag 21 oktober om 19u55 te weten in de ultieme ontknoping van de VTM-telenovelle. Eindigt het als een betoverend sprookje of neemt het verhaal een onverwachte wending?

De bittere scheiding van Jonas en Lisa, het hoederecht over hun kind en de wrede jaloezie tussen Ben en Jonas. De spanningen zijn te snijden. Jonas speelt het bikkelhard en Lisa’s twijfels doen haar de das om. Hoewel ze een jaar geleden al haar droomhuwelijk heeft gehad, stapt ze nu opnieuw in het huwelijksbootje, maar dan met een andere man. Is dit wat ze echt wil? Geeft ze toe aan haar ware gevoelens of kiest ze voor een leven met Ben?

Intussen lijkt de vonk tussen Vic (Briek Lesage) en Katja (Anouck Luyten) over te slaan, neemt Jonas een drastische beslissing, is Suzanne (Hilde De Baerdemaeker) druk in de weer met de voorbereidingen van het huwelijk en worstelt ook Elke (Femke Verschueren) met haar gevoelens. Wordt het huwelijksfeest een avond vol romantiek en verzoening of eindigt het met gebroken harten?

