Gevaar dreigt voor verschillende personages in de razend spannende seizoensfinale van Familie

Er tikt een spreekwoordelijke bom in Familie en die staat op het punt om te ontploffen. Op vrijdag 23 juni levert dat stevig vuurwerk op in de seizoensfinale van Familie, waarna de kijkers met een heuse mindfuck de zomer ingaan. Maar eerst mogen ze alvast op het puntje van hun stoel gaan zitten voor een spannende confrontatie tussen Véronique (Sandrine André) en Elena (Ilse Uitterlinden) én tussen Mieke (Caroline Maes) en Sam (Tinne Ceuppens). In de seizoensfinale loert het gevaar om de hoek voor verschillende personages.

Dat Katrien, de nieuwe vlam van Jan (Jef De Smedt), niet is wie ze lijkt te zijn, is al een tijdje duidelijk voor de kijkers. Zij weten namelijk dat Katrien eigenlijk Elena is, de moeder van Koen (Sieg De Doncker), die door Véronique werd vermoord. Véronique staat nu op het punt om zich samen met Lars (Kürt Rogiers) aan te geven bij de politie. Maar Elena wil dat ze boet voor wat ze haar zoon heeft aangedaan. Als Katrien wurmde ze zich de familie binnen om Véronique te treffen. Haar plan wordt in de seizoensfinale uitgevoerd en daar dreigen meerdere personages het slachtoffer van te worden. Voor Véronique breekt de hel los en ook Cédric (Yanni Bourguignon) lijkt niet ongeschonden uit deze confrontatie te komen…

Ook voor Mieke valt de hemel plots naar beneden. Zij onderschepte in de aflevering van vanavond een onthutsend gesprek tussen haar man Niko (Jo Hens) en Sam (Tinne Ceuppens), die draagmoeder is voor het koppel en met wie Niko Mieke vorig jaar nog bedroog. Het kindje in Sams buik blijkt namelijk niet van een anonieme donor te zijn, maar wel… van Niko. Die onthulling doet de stoppen doorslaan in de seizoensfinale.

Raven (Aaron Blommaert) lijkt dan weer betere tijden te beleven. Hij wordt samen met Jill (Britt Das) verwacht bij Qmusic om er hun eerste single te brengen. Ze gaan langs in de show van Q-dj Vincent Fierens, die zo een glansrol krijgt in de seizoensfinale. Een gevolg van de weddenschap die hij won tijdens The Masked Singer. “Wat krijg ik als blijkt dat jij hebt gelogen en toch Tovenaar bent? Meespelen in Familie?”, klonk het enkele maanden geleden. “Awel, da’s goed”, reageerde Aaron vol overtuiging. En de rest is geschiedenis. Vrijdag beleeft Vincent zijn vuurdoop in Familie. Alleen krijgt het succesvolle optreden van Raven en Jill nog een verrassend staartje.

