Get the party started in Middelkerke: Tien Om Te Zien keert deze zomer terug naar de zeedijk

Het was een memorabele avond vorige zomer op de dijk van Middelkerke. De terugkeer van Tien Om Te Zien viel als een warm dekentje over Vlaanderen en werd bij VTM bekeken door maar liefst 900.000 kijkers, goed voor 43,4% marktaandeel (VVA 18-54, live+uitgesteld). Een vervolg kon dus niet uitblijven. En voor de vele fans is er nu goed nieuws, want de moeder der muziekprogramma’s keert ook in de zomer van 2022 terug bij VTM! Tien Om Te Zien zal deze keer niet één, maar acht weken lang de tenten opslaan op de zeedijk in Middelkerke. Met de legendarische Willy Sommers en Anne De Baetzelier als hosts. Dat vernamen de twee vanochtend live bij dj’s Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe van Qmusic.

Een nietsvermoedende Willy en Anne werden vanochtend vroeg met een smoes naar de studio’s van Qmusic gelokt, waar ze van Maarten en Dorothee het heuglijke nieuws te horen kregen. “Serieus? En met ons dan? Fantastisch! Er stonden vorige zomer duizenden mensen voor het podium, Anne en ik hadden het gevoel alsof het gisteren was. De vraag werd me vaak gesteld of het zou terugkomen, maar we hoorden niks. Dit is een complete verrassing. Ik ben echt aan de grond genageld. Het is vandaag internationale knuffeldag heb ik gehoord, voor ons is het internationale Tien Om Te Zien-dag!”, reageerde Willy verrast. “Het is toch geen 1 april he?”, vulde Anne enthousiast aan. “Jullie zijn snoodaards. Daarnet vroegen jullie ons nog hoe het ging en of we al iets gehoord hadden over een terugkeer van Tien Om Te Zien (lacht). Dit is geweldig nieuws!”

Bekijk de verrassing van Willy en Anne bij Qmusic hier:

Na de verrassing bij Qmusic bracht het iconische TOTZ-duo ook een bezoekje aan de radiostudio van Joe. Daar deelden ze hun eerste reacties op het nieuws met dj’s Sven Ornelis en Anke Buckinx.

Maarten Janssen, channel manager VTM: “Tien Om Te Zien heeft doorheen de jaren ontelbaar veel hits gecreëerd en zo bijgedragen tot het muzikale erfgoed van Vlaanderen. En wie Tien Om Te Zien zegt, zegt Willy en Anne. Hun terugkeer vorige zomer was een groot succes, dus het spreekt voor zich dat ze ook volgende zomer gastheer en gastvrouw zullen zijn. We keren ook met plezier terug naar gastgemeente Middelkerke, waar we ons heel welkom hebben gevoeld. Vorig jaar waren we ontzettend blij om Tien Om Te Zien één avond terug te brengen, dit jaar gaan we nog een stap verder. We willen als vanouds de zomer muzikaal opfleuren en gaan dus voor een volwaardige zomerreeks. Acht weken lang zal de kijker bij VTM kunnen genieten van de grootste hits. Hoe dat er precies zal uitzien, maken we later bekend. Maar bij deze alvast een warme oproep aan artiesten en platenfirma’s: laat die straffe zomersingles maar komen!”

Jean-Marie Dedecker, burgemeester van Middelkerke: “En of ik content ben! Het is net alsof mijn vakantieliefje van vorige zomer laat weten dat ze staat te popelen om terug te keren naar Middelkerke en dat ze een beetje langer zal blijven. Zo zie je maar, ik was vorige zomer al overtuigd dat onze korte, maar heftige flirt kon uitgroeien tot een romance van langere duur. Het bewijst dat Middelkerke het perfecte decor is voor een feestelijke zomer. We zullen de muzikanten, de presentatoren, de crew en natuurlijk het publiek met open armen ontvangen.”

Met de bekendmaking van vandaag is het startschot voor een gloednieuwe Tien Om Te Zien alvast gegeven. De komende maanden worden de opnames verder voorbereid. Meer inhoudelijke informatie en nieuws over de opnamedata, locatie, tickets en uitzenddata worden dan ook op een later moment bekendgemaakt.

