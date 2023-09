Gentse hulpverleners redden levens in ‘Helden van Hier: De MUG’

Wie zijn de Gentse helden die dag en nacht uitrukken om mensenlevens te redden? In Helden van Hier: De Mug, vanaf morgen, 7 september, elke donderdag om 20u35 bij VTM, geven de spoedartsen en verpleegkundigen van het AZ Sint-Lucas in Gent een unieke blik achter de schermen van hun levensreddende job. Een brommer die overkop gaat, een sportongeval tijdens een basketbalmatch, een hartinfarct in de supermarkt… Helden van Hier: De Mug neemt de kijker mee naar plaatsen waar het noodlot onverbiddelijk toeslaat.

In de eerste aflevering worden de hulpverleners opgeroepen naar het Sint-Jacobsplein om een vrouw te helpen die ten val is gekomen. Bij aankomst blijkt de situatie ernstiger dan verwacht: ze heeft een hoofdwonde en is bewusteloos. “Onze belangrijkste taak is rust brengen”, vertelt spoedarts David. “Dat doe je door duidelijk te communiceren, duidelijke opdrachten te geven en te tonen dat je de situatie onder controle hebt.”

Bekijk hier de preview:

Intussen moet urgentiearts Lien al haar overtuigingskracht bovenhalen om een man met een hartritmestoornis naar het ziekenhuis te krijgen. Slaagt ze daarin of niet?

