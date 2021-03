Genieten van het zonovergoten Kreta: de Blind Getrouwd-koppels gaan op honeymoon

Voor de vier koppels van Blind Getrouwd kunnen de wittebroodsweken nu echt van start gaan. Tijdens hun honeymoon op het Griekse eiland Kreta is het aangenaam ontwaken met de eerste warme zonnestralen. Voor sommigen voelt wakker worden naast hun kersverse man of vrouw al vertrouwd, anderen moeten er toch nog wat aan wennen. Deze huwelijksreis is dan ook de uitgelezen kans om elkaar nog beter te leren kennen. In de vierde aflevering op zondag 7 maart om 19u55 bij VTM verkennen de newly-weds het eiland op verschillende manieren.

Dennis voelt zich meteen in z’n element op de jetski. De PK’s, de snelheid... ook Nathalie is blij dat ze een activiteit kunnen doen met pit. En als je niet van de jetski wilt vallen, houd je je maar beter goed vast. “Je weet dat je elkaar moet vastpakken als het wat sneller gaat. Je voelt ook beter wat er gaat gebeuren als je elkaar vasthoudt”, redeneert Dennis. Maar voor Nathalie voelt het toch nog heel onwennig: “Het voelt nog een beetje awkward en ik denk dat dit bij hem al veel vlotter gaat. Maar aanrakingen en zo, ik zit daar absoluut nog niet .”

Hanne en Davy dobberen ondertussen rustig rond op een zeiljacht in de Middellandse Zee. Misschien iets te rustig voor Hanne, en Davy beseft dat: “Ik heb wel het gevoel dat ik uit mijn pijp moet komen. We zijn nu toch al enkele dagen verder en het komt gewoon traag op gang.” Maar Hanne is gelukkig geduldig: “Ik begrijp dat hij zijn tijd nodig heeft, maar ik vraag me alleen af hoe ik kan helpen zodat hij toch iets sneller loskomt. Ik heb wel het gevoel dat hij moeite doet, dat wel.”

Candice en Marijn leven zich helemaal uit in een gehuurde off road buggy. Ook relationeel zitten ze al in een hogere versnelling. Marijn: “Ik vind het wel belangrijk dat er fysieke connectie is. Dat ik af en toe, uit het niets, m’n arm rond haar leg. En ik kan alleen maar zeggen dat het geweldig is om dat onverwacht terug te krijgen. Dat ze mij ook ineens uit het niets vastpakt.” En ook Candice voelt de leuke spanning tussen haar en Marijn: “We zijn personen die graag een beetje spelen en flirten. We hebben zeker ook een aantrekkingskracht naar elkaar. Ik merk dat het langs beide kanten is en dat is wel heel leuk.”

Veerle en Sven kuieren rond in een fotogeniek Kretenzisch dorpje. En dus heeft Sven z’n fototoestel constant in de aanslag. En dat onder het goedkeurende oog van Veerle: “Wat ik aan hem bewonder is die creativiteit van zijn fotografie. Daar kijk ik wel naar op want ik ben totaal niet creatief.” Voor Veerle is het een aangenaam weerzien met Kreta. In 1989 heeft ze er zeven maanden gewerkt. Ze heeft er zelfs een vriendin aan overgehouden die er nog steeds woont en werkt. Tijd voor een verrassingsbezoek.