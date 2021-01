Gene Thomas’ droom komt uit tijdens ritje in ‘Back to the Future-auto’, maar dan begint die plots hevig te roken...

In Groeten Uit, op dinsdag 12 januari om 20.40, komt de VTM-kijker meer te weten over de tienerjaren van niet één, maar twee bekende Vlamingen. Gene Thomas, Kristel Verbeke en hun twee dochters Nanou en Lily keren terug naar 1985. In dat jaar was Gene 12 en Kristel 10 jaar oud. De nostalgische Gene kan zijn geluk niet op wanneer zijn grote droom in vervulling gaat. Hij mag samen met zijn twee dochters een ritje maken in een kanariegele ‘Back to the Future-auto’. Al loopt dat bijna slecht af… “De auto begon plots te roken. Dat was precies een stoomboot”, lacht Nanou.

Aangekomen in het huis wordt Gene in één oogopslag teruggekatapulteerd naar zijn jeugdjaren. En die tijdreis maakt heel wat los: "Dit is gewoon mijn kamer van vroeger!”, vertelt Gene met tranen in de ogen. Doorheen het weekend maken de kinderen kennis met de eetgewoontes uit de jaren 80. Ze krijgen geperste kop voorgeschoteld als ontbijt en Kristel haalt alles uit de kast om de kinderen een hapje te laten proeven: “Dat is geen vergif hoor”, lacht ze. Het oordeel van de kinderen is onverbiddelijk: “Ik vond dat echt heel vies.” En ook later op de avond verklapt Kristel een culinair geheimpje van haar vader: boontjes met azijn. De eetlust van het gezelschap is plots ver zoek.

Niet alleen Gene herbeleeft zijn jeugd, ook Kristel overlaadt haar man en kinderen met weetjes uit haar eigen kindertijd. Zo woonde ze vroeger in een café, leerde ze kussen op een poster met Danny de Munk aka Ciske De Rat en fietste ze als 10-jarige enkele BMX-trofeeën bij elkaar. Heeft Kristel die trucjes nog steeds in de benen? “Ik zag Kristel haar koppeke toen ze klaarstond op die berg met haar fiets en ze was precies terug 10 jaar. Zo van: ik ga ze hier allemaal liggen hebben”, lacht Gene. Kristel verklapt ook dat ‘Heyah Mama’ van K3 geïnspireerd is op een nummer van Queen en die onthulling kan op heel wat animo rekenen bij Gene en de kinderen…

Aan het einde van het weekend komt An Lemmens langs voor het rapport. Was het vroeger echt beter?

