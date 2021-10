Gelukkig getrouwd, een nieuw lief of happy single: hoe is het vandaag met alle deelnemers uit Blind Getrouwd?

25 Blind Getrouwd-huwelijken later zijn 7 koppels nog altijd gelukkig getrouwd. Stijn & Nuria noemen elkaar al 6 jaar man en vrouw, Evelien & Nicolas en Veerle & Nick vieren hun 5de huwelijksverjaardag, Toon & Frie zijn 4 jaar gehuwd, Victor & Line 3 jaar, Winnie & Jonah 2 jaar en Candice en Marijn zijn in oktober 1 jaar blind getrouwd. Dat vraagt om een feest! Speciaal voor de gelegenheid nodigde VTM alle koppels uit om hun jubileum samen met de deelnemers uit de afgelopen seizoenen te vieren. In een speciale dubbelaflevering ‘Blind Getrouwd: De Jubilee’, op maandag 25 oktober en 1 november om 20u35, schuift Vlaanderen mee aan de feesttafel en komen we te weten hoe het vandaag nog met hen is. Wat gebeurde er ondertussen nadat de camera’s stopten met draaien? Hoe blikken ze terug op hun avontuur? Hoe ziet hun leven als man en vrouw eruit? En wie heeft ondertussen een nieuwe liefde in zijn of haar leven?

Tijdens het feest is Ingeborg ceremoniemeester van dienst. "Ik ben grote fan van Blind Getrouwd en ik gok zelfs de grootste fan in Vlaanderen. Ik vind het dus een enorme eer dat ik het jubilee in goede banen mag leiden”, vertelt ze. Op de aanwezigheidslijst staan een groot deel van de deelnemers uit de afgelopen zes seizoenen. Zo tekenen onder meer lovebirds Candice & Marijn, Stijn & Nuria en Winnie & Jonah present. Verder zijn singles als Christophe en Lothar van de partij en brengen onder meer Jonas, Dennis en Tatiana hun nieuwe partners mee. Tot slot schuiven ook experts Wim Slabbinck, Sarah Hertens en Filip Geelen mee aan. Zij hebben alle deelnemers van dichtbij opgevolgd tijdens dit hele avontuur.

Heb jij de ware nog niet gevonden? Ben jij 25 of ouder en durf jij je romantische lot in de handen van een team van experts te leggen? Schrijf je dan nu in via VTM.be voor het nieuwe seizoen van Blind Getrouwd.