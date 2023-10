Gejuich in De Verraders: bondgenoten slagen erin om de eerste verrader te liquideren

De derde aflevering van De Verraders werd vanavond een rollercoaster van emoties. Vroeg in de ochtend kwamen de bondgenoten het slachtoffer van de dodenlijst te weten, die als eerste door de verraders werd vermoord. Dat bleek Nora Gharib te zijn. Zij verscheen niet meer aan het ontbijt en moest het kasteel verlaten. De shock van de eerste moord maakte ‘s avonds plaats voor pure eurofie. Aan de ronde tafel slaagden de bondgenoten er immers in om een eerste verrader te liquideren en te verbannen uit het kasteel. Walter De Donder kwam door een verandering van tactiek plots in het vizier van de groep en maakte zich steeds meer verdacht. Aan de ronde tafel stemden tien bondgenoten hem naar huis.

Dat ze als eerste het spel zou moeten verlaten kwam voor Nora Gharib niet geheel onverwacht. “Ik dacht het al”, klonk het toen Staf haar het slechte nieuws meedeelde. “Ik ben veel te actief als bondgenoot en dat willen de verraders natuurlijk niet. Misschien had ik wel iemand door of had iemand van de verraders het gevoel dat ik hen doorhad? Ik weet het niet. Sinds gisteren denk ik aan Klaasje, Walter en Hans of Jelle. Ik heb de kans niet gekregen om ze eruit te halen en denk dat ze weten dat ik het binnen twee dagen misschien wel zekerder zou weten.”

Verrader Walter De Donder koos vanavond plots voor een verandering van tactiek. Hij besloot zich meer in de groep te mengen om minder verdacht te lijken. Die plotse ommezwaai had echter een averechts effect en maakte Walter bij veel bondgenoten extra verdacht. Dat bleef niet zonder gevolgen aan de ronde tafel. “Het is me opgevallen dat er iemand is die heel weinig op zoek lijkt”, klonk het in het betoog van Hendrik Vos. “Walter wandelt, drinkt een biertje, leest, is heel aanwezig en luistert veel, maar Walter mengt zich niet in de gesprekken. Iemand die op het ene moment kabouter is en op het andere moment burgemeester, kan ook een verrader zijn.” Het verweer van Walter mocht niet baten. Met tien stemmen werd hij uit het kasteel verbannen. Aan de ronde tafel barstte gejuich los nu de eerste verrader is uitgeschakeld.

“Lieve collega’s. Ik vond het hier heel aangenaam. Ik heb hele interessante mensen leren kennen, ik ben getuige geweest van een spannend spel. Ik was met veel plezier één van jullie verraders”, klonk het toen Walter zijn echte identiteit bekendmaakte. “Iemand die een wedstrijd speelt wil ze natuurlijk winnen. Ik heb ze niet gewonnen, dus dat is jammer. Ik ben een beetje teleurgesteld, maar het is een spel.”

Met de verbanning van de eerste verrader is het hek helemaal van de dam. Door een onoplettendheid van Klaasje bestempelde Charlotte haar aan de ronde tafel meteen als nieuwe hoofdverdachte. “Charlotte hield zich niet in om meteen the next victim te verspreiden. Charlotte is echt een kanon, niet te geloven", klonk het bij verrader Bart Appeltans. Voor de verraders breken spannende tijden aan. Ze konden ervoor kiezen om een nieuwe moord te plegen of… proberen iemand van de bondgenoten te verleiden om ook een verrader te worden. Klaasje en Bart kozen dat laatste en richten hun pijlen op twee potentiële nieuwe verraders: verleiden ze Guy of Charlotte? En gaat hij of zij als bondgenoot in op de uitnodiging, of moeten de verraders alsnog een moord plegen in het kasteel?

