Geen weg terug: Kathleen Aerts gaat voluit voor haar droom en opent een guesthouse in ‘Villa Zuid-Afrika'

Jaren geleden stapte Kathleen Aerts uit de schijnwerpers als ‘de blonde van K3’ en besloot ze om te verhuizen naar één van de mooiste plekken van de wereld: Zuid-Afrika. Nu is Kathleen klaar om samen met haar gezin een nieuw, straf verhaal te schrijven: een luxueuze guesthouse openen in haar thuisland Zuid-Afrika. Daarmee gaat ze resoluut voor haar jarenlange droom, there’s no way back. Iedereen kan de zoektocht van Kathleen en haar gezin vanaf maandag 23 augustus om 21.30 volgen in ‘Villa Zuid-Afrika’ bij VTM 2. Een avontuur met ups en downs dat hun leven wellicht voorgoed zal veranderen.

Villa Zuid-Afrika toont een exclusieve inkijk in het leven van de flamboyante flapuit Kathleen zoals de kijkers haar nog nooit zagen. Samen met haar rationele man Steven, hun twee stoere zonen en hun drie huisdieren toont Kathleen het vallen en opstaan tijdens het najagen van hun droom, de typische Kempische en sarcastische humor, het af en toe grappige gekibbel onderling en de warme, hechte gezinsband.

Kathleen Aerts: “Al tien jaar praten we erover om een guesthouse te openen in ons thuisland Zuid-Afrika. Het is zot dat we het nu ook écht gaan doen en we onze jarenlange droom eindelijk gaan realiseren. We moeten knopen doorhakken, een afspraak maken met de bank en keihard gaan voor die ene plek die ons doet wegdromen. Wat nu al zeker is: het wordt een onvergetelijk avontuur waarvan we op voorhand niet weten wat er op ons pad zal komen. En heel Vlaanderen kan het meevolgen. Zowel het vallen en opstaan tijdens de zoektocht, als de goede en moeilijke momenten binnen ons gezinsleven.”

‘Droom!’: Kathleen verrast met nieuwe single, de titelsong van ‘Villa Zuid-Afrika’

“We hadden een droom bij ons in Zuid-Afrika” is te horen in de titelsong van ‘Villa Zuid-Afrika’, die Kathleen zelf zingt. Met ‘Droom!’ brengt ze na vier jaar een nieuwe single uit. In de videoclip wordt duidelijk waarom Kathleen en haar gezin hun hart verloren hebben aan Zuid-Afrika. De beelden van een immens land met uitgestrekte landschappen en spectaculaire natuur doen wegdromen. De videoclip toont ook de eerste beelden van ‘Villa Zuid-Afrika’. In het nummer ontpoppen zonen Jay en Lewis zich ook tot echte raptalenten. ‘Droom!’ is via deze link te beluisteren.

Bekijk de videoclip van ‘Droom!’, de titelsong van ‘Villa Zuid-Afrika’, hier:

Nieuwe afleveringen van ‘Waar voor je Geld?’, vanaf dinsdag 24 augustus bij VTM 2

‘Waar voor je Geld?’ haalde mooie cijfers in het voorjaar bij VTM 2 en wist elke aflevering te groeien. Zo was er een stijging van 14,1% naar 19,2% op VVA 18-54 en van 17,7% zelfs naar 26,2% in de jongere doelgroep VVA 18-44. Vanaf dinsdag 24 augustus om 21.30 zet Kelly Pfaff haar zoektocht dus verder om dé droomwoning voor verschillende koppels te vinden. Daarvoor krijgt Kelly de hulp van makelaar Arjen, die telkens drie huizen of appartementen uitzoekt die waar voor hun geld bieden. In hun favoriete woonst mogen de koppels enkele dagen verblijven. Een unieke kans die kandidaat-kopers enkel bij VTM 2 krijgen.

