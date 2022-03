Geen fire & ice meer in The Masked Singer

The Masked Singer telt dit seizoen niet één, maar twee koppels. Naast Robots Lize Feryn en Aster Nzeyimana werd vanavond duidelijk dat ook Tine Embrechts en Guga Baul zich - weliswaar niet als duo, maar afzonderlijk - achter een masker verscholen. Een week na Tine viel vanavond het doek voor IJskoning, waarin Guga verstopt zat. Dat was een grote verrassing voor de speurders én voor Niels Destadsbader, want hij stond wekenlang naast één van zijn beste vrienden. “Laurent en ik zijn hele goede vrienden”, zegt Niels in Behind The Mask op VTM GO. “Ik ken zijn madame ook goed, die er dan ook nog eens in zat. Ik heb dus gelijk een onnozelaar op dat podium naar hem staan bellen om zogezegd hém een toer te lappen. Dat soort dingen dus he, dat is The Masked Singer.”

Bekijk de ontmaskering hier:

Niels een beetje voor de gek houden, daar was het Guga dan ook voor een stuk om te doen in The Masked Singer. “Mijn twee doelen waren: één aflevering overleven en Niels ne kloot aftrekken”, zei hij na afloop van zijn eerste show. Toen Flamme Fatale vorige week werd ontmaskerd, dreigde het heel even fout te lopen. Terwijl hij achter de schermen zat te bekomen van zijn eigen performance werd Guga gebeld door Niels. “Ineens moest ik in allerijl naar de backstage, het moest muisstil zijn. Dus waar naartoe? Naar boven! En de productie dan: ‘Wacht, wacht, we moeten dat filmen!’”, vertelt Guga. “Ik had net de spanning gehad van het zingen, de ontgoocheling van Tine: er ging vanalles door mijn lijf. Om dan spontaan te doen alsof er niets aan de hand was, dat was zalig. Hij had echt niets door.”

Twee keer kwamen Flamme Fatale en IJskoning tegenover elkaar te staan in een duet, maar na vanavond zijn fire & ice uitgezongen. Guga vertelt hoe het voor hem was om het avontuur samen te beleven en over de gemengde gevoelens bij haar ontmaskering. “Tuurlijk was ik blij dat ik doorging, maar ik dacht ook: ‘Wat vind je nu belangrijker? Dat je thuiskomt en je vrouw content is, toch? Happy wife, happy life. Dan zit er een stemmetje in u dat zegt: ‘Niet te blij zijn vriend’.”

“Je kan niet beschrijven wat dit programma is”, besluit Guga, “Je kan het met niets vergelijken. Ik ben heel dankbaar dat ik dit avontuur heb mogen delen met Tine. Dat we die herinneringen binnen een paar jaar terug gaan kunnen oproepen maakt het bijzonder.”

Behind The Mask is nu te zien op VTM GO en op woensdag 2 maart om 20u35 bij VTM.

