Gedropt op een onbekende plek in Europa: geraken Gerben en Arno op tijd terug in Drop Off?

Vanaf 6 september krijgen internetsensaties Gerben Tuerlinckx en Arno The Kid een aartsmoeilijke opdracht voorgeschoteld. In de nieuwe SHORTIE ‘Drop Off’ op VTM GO worden de twee gedropt op een voor hen onbekende bestemming ergens in Europa. Ze krijgen slechts 10 dagen de tijd om terug te keren naar huis en dat al liftend en zónder geld. De kijker wordt elke dag meegenomen in hun episch avontuur. Hoe gaan ze te werk? Welke klusjes doen ze om geld te verdienen? Hoe verplaatsen ze zich? En waar slapen ze? Eén ding is zeker: het wordt een bijzonder spannende challenge met een heleboel onvoorziene obstakels.

”Wat als we in Polen terechtkomen? Ik begrijp de taal daar helemaal niet”, vraagt Arno zich af. “Ik ken alleen wat Poolse scheldwoorden”, lacht Gerben. “Maar verder is mijn oriëntatie en aardrijkskunde echt slecht.”

Lukt het hen om op tijd het thuisfront te bereiken? Vanaf 6 september kunnen kijkers hun reis elke dag volgen om 16u00 op VTM GO.

Bekijk hier de trailer:

