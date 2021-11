‘Gay’ of ‘Nay’: hebben Christophe en Nick een betere gaydar dan Dina en Andy?

Ze zeggen dat... er varkensvlees zit in döner kebab. Dat homomannen een ‘gaydar’ hebben. Dat je een penalty in de winkelhaak moet trappen. Dat een moeder het ziet wanneer haar kind liegt. En dat een microgolfoven je eten niet gelijkmatig opwarmt. Maar klopt dat allemaal wel? Dat zoeken Dina Tersago en Andy Peelman nu donderdag, 25 november om 20u35, uit in ‘Ze Zeggen Dat’.

Klopt het dat homomannen een ‘gaydar’ hebben?

Ze zeggen dat homomannen een ‘gaydar’ hebben, een soort van zesde zintuig om te detecteren of iemand homoseksueel is of niet. Om dit te onderzoeken, nemen ex-deelnemers Christophe en Nick uit Blind Getrouwd Dina en Andy mee naar een nachtclub. Daar moeten de twee duo’s 20 levende standbeelden benoemen met ‘gay’ of ‘nay’. Ze gooien in dit experiment dus even alle nuances overboord en baseren zich puur op de kledij en stem van de personen om hun seksuele geaardheid te bepalen. “Wij hopen dat iedereen gay is”, lachen Christophe en Nick tijdens de opdracht. “Er zijn mensen die dat van mij nog altijd denken”, reageert Andy. Op het einde valt het verdict: hebben homomannen echt een gaydar of niet?

Bekijk de preview hier:

Ze Zeggen Dat er varkensvlees zit in döner kebab

Iedereen kent de typische draaiende vleespilaren in kebabzaken. Die roosteren en bakken het vlees tot er een knapperig korstje aan komt. Het vlees dat in een kebab zit is traditioneel rund en soms lam. Maar klopt dat ook echt? Om dat te onderzoeken, bestelt Andy in verschillende kebabzaken over heel Vlaanderen een kebab met 100% rundvlees. Nadien stuurt hij de verzamelde stalen op naar een erkend labo om ze te laten onderzoeken. Wat zit er nu exact in ons kebabvlees?

Het olijke duo Lisette en Ivette, de mama’s van Andy en Dina, testen uit of ze doorhebben wanneer hun kind liegt. Daarbij onderwerpen de twee mama’s hun kinderen aan verschillende vragen en moeten ze bepalen wanneer ze liegen of niet. En ook de bewoners uit de Kerkstraat testen deze week een bewering uit: ze zeggen dat een microgolfoven je eten niet gelijkmatig opwarmt. Maar klopt dat ook? Wat is een fabel en wat niet?

De afleveringen van Ze Zeggen Dat zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.

