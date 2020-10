Gastspeurder Ingeborg bijt zich vast in The Masked Singer: “Die bustier is toch fake?”

Op vrijdag 9 oktober raast er een wervelwind doorheen de vierde show van The Masked Singer bij VTM. De leukste onderzoekscommissie van het land krijgt versterking van gastspeurder Ingeborg. Haar naam werd de voorbije weken gelinkt aan Otter, maar die werd vorige week ontmaskerd als Sam Bettens. Nu ze niet meer verdacht wordt, schuift Ingeborg gezellig bij aan de speurdersdesk van Julie Van den Steen, Karen Damen en Jens Dendoncker en raadt ze met een frisse kijk mee naar welke bekende gezichten er achter de maskers verschuilen. Een taak waar ze zich meteen in vastbijt: “Die bustier van Koningin, klopt die wel? Kan die ook fake zijn?”, vraagt Ingeborg zich plots af. “Wat hebben ze met dat pak gedaan? Op televisie lijk ik ook altijd een dubbele kin te hebben, terwijl ik dat niet heb.”

Bekijk de preview hier:

Na de exit van Monster, Libelle en Otter telt het gezelschap nog 7 Masked Singers. “Vanaf nu wordt er alleen nog maar ontmaskerd”, klinkt het bij Niels Destadsbader. De 7 gemaskerde gezichten treden vrijdag op in 3 duels: 2 gewone duels en 1 ‘triel’. Deze keer onthullen de Masked Singers bovendien geen extra tip over zichzelf, maar wel een leugen. Benieuwd of die de speurders nieuwe inzichten geeft. Hoe dan ook wordt 1 masker aan het einde van de show afgezet.

Aap, Duiker, Duiveltje, Koningin, Suikerspin, Wolf en Zeemeermin drijven het showgehalte deze week verder op en laten alweer een andere kant van zichzelf zien. Terwijl Duiker een gevoelige snaar weet te raken, halen anderen hun beste dance moves boven. “Ik droom hier oprecht over”, klinkt het bij Julie na de performance van Wolf. “Het moment dat zijn masker af gaat, zal zo bevrijdend zijn voor mij.”

Herkent Vlaanderen de echte stem van de Masked Singers met deze nummers?

Aap: Don’t Call Me Up van Mabel

Duiker: Lay Me Down van Sam Smith

Duiveltje: Goud van Bazart

Koningin: Blinding Lights van The Weeknd

Suikerspin: How Things Would Dance, Engelstalige versie van Hoe Het Danst van Marco Borsato, Davina Michelle en Armin van Buuren

Wolf: My Prerogative van Bobby Brown

Zeemeermin: Wrecking Ball van Miley Cyrus

Meer dan 500.000 gokjes in Guessing Game op vtm.be: dit zijn de hoofdverdachten van de kijkers

De zoektocht naar The Masked Singer blijft Vlaanderen alleszins week na week in de ban houden. Meer dan 1,5 miljoen kijkers speurden vorige week mee, goed voor 62,5% marktaandeel in de doelgroep VVA 18-54 en zelfs 72% in de jongere doelgroep VVA 18-44. Ook in de Guessing Game op vtm.be blijven voortdurend nieuwe verdachten opduiken. Ondertussen werden er maar liefst meer dan 500.000 gokjes gewaagd. Van Kathleen Aerts tot Olga Leyers en Stan Van Samang: deze bekende Vlamingen zijn de hoofdverdachten van kijkend Vlaanderen.

De aflevering van The Masked Singer is ook te (her)bekijken op VTM GO.