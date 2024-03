Gastcoaches Willy Sommers, DAAN, Jef Neve en B.J. Scott strooien met tips in de eerste Battles van The Voice van Vlaanderen

“Bam la patate!” De woorden van coach Jan Paternoster spreken boekdelen: vanaf vrijdag 1 maart moeten de kandidaten er een serieuze lap op geven in de Battles van The Voice van Vlaanderen. De teams worden gehalveerd en aartsmoeilijke knopen worden doorgehakt. Om hun pupillen grondig voor te bereiden op hun Battle hebben coaches Jan, Mathieu, Koen en Natalia voor een verrassing gezorgd. DAAN, Jef Neve, Willy Sommers en de Amerikaanse singer-songwriter én coach van The Voice Belgique B.J. Scott maken in de eerste Battle-aflevering hun opwachting als gastcoach tijdens de workshops. Met Willy Sommers als gastcoach komt rocker Jan Paternoster verrassend uit de hoek met het oog op een Battle die pure ambiance moet verzekeren. “Ik heb hem gevraagd omdat hij ook op mijn trouwfeest was komen zingen”, klinkt het. “Toen Willy op het podium verscheen ging het dak eraf.”

Bekijk de preview uit de aflevering hier:

Het zijn Lune (23, Burcht) en Kevin (25, Landen) die zich samen met Jan en Willy mogen onderdompelen in het Vlaamse levenslied. Een kolfje naar de hand van André Hazes-fan Kevin. Geen Hazes deze keer voor hem, want Jan laat hen battelen op de klassieker Sweet Caroline. “Er is een versie van Neil Diamond en één van Christoff, we gaan die twee laten blenden en iedereen naar huis laten gaan met ‘Who, oh, oh!’” Voor zijn tweede battle koppelt Jan de 34-jarige Anouk (Duffel) aan de 30-jarige Xerxes (Herent). “Ik heb hen tegenover elkaar gezet omdat ze allebei een heel eigen authentiek stemgeluid hebben”, aldus de coach. Het duo zorgt voor vonken op het podium met Fleabag van Yungblud.

Team Koen verzamelt vrijdag op het racecircuit van Zolder, waar de coach hen op een wilde rit trakteert. Er wacht Kobe (23, Oosterzele) en Soraya (18, Oostende) nog een extra verrassing, want zij ontdekken dat ze lijnrecht tegenover elkaar staan in een eerste Battle. “Wij zijn qua genre, stemkleur en muziekinteresse volledig tegenovergesteld. Het is een beetje zwart vs wit, duivel vs engel”, merkt Kobe op. Coach Koen rekent op niets minder dan kippenvel tijdens Last Request van Paolo Nutini. En kippenvel belooft ook de tweede Battle van team Koen. Pieter (32, Ertvelde) en Noor (23, Antwerpen) zingen samen Little Submarine van The Starlings. Maar daarvoor moeten de twee toch een beetje uit hun comfortzone stappen.

Mathieu Terryn neemt zijn kandidaten mee naar de Sinksenfoor, want waar kan je beter het kind in jezelf loslaten dan op een kermis? In de botsauto’s ontdekken powerstemmen Fleur (20, Menen) en Liene (19, Kortessem) dat ze battlepartners worden. Tijdens een workshop in de privéstudio van DAAN krijgen ze heel wat tips voor hun performance op Nightcall van London Grammar. De tweede Battle uit team Mathieu is er één tussen Hannah (20, Antwerpen) en Marthe (18, Aalst). Daar zijn beide dames heel blij mee. Ze zingen samen Anti-Hero van Taylor Swift. “Dat lijkt een zeemzoete popsong, maar is het absoluut niet. Het is een zeer duistere tekst en niet evident om te zingen”, weet Mathieu. Wie kan hem het meest overtuigen?

Coach Natalia nodigt haar team backstage uit op één van haar concerten. Tijdens de workshops laat ze zich muzikaal bijstaan door componist, pianist, muzikaal genie én bestie Jef Neve. Haar eerste Battle is er één tussen de lichte en breekbare stem van Selina (22, Zulte) en de vollere, lagere stem van Ramy (16, Nieuwkerke). Zij zingen samen These Days van Rudimental. Nadien staan ook Wouter (30, Wetteren) en Elke (49, Melsele/Beveren) lijnrecht tegenover elkaar in de battlering en dat krijgen ze live te horen tijdens een concert van hun coach. “Wouter is een jonge, speelse hond. Energie ten top. Ik weet wat mij te wachten staat: meer peper in mijn gat”, beseft Elke. Ze brengen samen Undo It van Carrie Underwood. Wie kan de coach het meest bekoren?

