Gas geven en gokken om geld: gevaarlijk spel in Het Onbekende

Money, money, money. Vorige week in Het Onbekende moesten beide teams hun geldkoffers inleveren en samenwerken als één team. Komende maandag 1 april moeten die koffers opnieuw verdeeld worden. En dat brengt natuurlijk een pittig dilemma met zich mee. "Als jullie kiezen voor het bekende, ontvang je de koffer van het team dat tot nu toe het meeste geld heeft verdiend. Kies je voor het onbekende, heb je de kans om 5000 euro extra te verdienen, maar ook te verliezen", kondigt spelverdeler Axel Daeseleire aan. Team Groen is als eerste aan de beurt en kiest voor het onbekende. Ze krijgen drie koffertjes voorgeschoteld en moeten blindelings een keuze maken. “Heeft iemand een zesde zintuig?”, lacht Loïc. Zullen ze hun winst kunnen aandikken of zien ze 5000 euro verdwijnen als sneeuw voor de zon?

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Verder moet er ook stevig gas gegeven worden. De teams moeten het om beurten tegen elkaar opnemen op een racebaan met als dilemma: zelf rijden of het stuur uit handen geven aan een onbekende. “Ik ben een grote autofanaat en van alles wat snel is. Ik voelde me als een kind in de snoepwinkel”, klinkt het bij Loïc. Liz daarentegen denkt er anders over… “Ik heb al twee auto’s total loss gereden, dus ik weet niet of auto’s mijn ding zijn. Mijn mama houdt een mapje bij met al mijn verkeersboetes en dan zegt ze: het is een hobby als een ander hé Liz.” De kandidaten gaan er stevig tegenaan. Vliegen ze uit de bocht of bereiken ze de finish in stijl? En welk team zet de beste totaaltijd neer?

Ondertussen beginnen de nieuw gevormde teams hun strategieën verder te ontwikkelen. Silvana speelt het spel steeds sluwer. “Ik bevind me in een luxepositie. Jo denkt dat ik aan zijn kant sta, en Davy heeft ook een goed gevoel bij mij. We zijn samen aan dit avontuur begonnen. Tot slot hoopt ook Bram dat ik met hem ga samenspannen”, klinkt het. En die samenzweringen kunnen van pas komen want de eliminatie wordt persoonlijker dan ooit tevoren…

Het Onbekende: elke maandag om 20u40 bij VTM en nu al volledig op Streamz.

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.

Bovenstaande preview kan je overnemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/434470?auto_mute=true&auto_play=true&pip=false&single_play=true' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>