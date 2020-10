Game over voor Duiveltje in The Masked Singer

Niet Sven De Ridder. Niet Gunther Levi. Niet Sergio. Niet Eden Hazard. Wel Andy Peelman kwam vanavond tevoorschijn van achter het masker van Duiveltje in The Masked Singer. Hoewel hij de voorbije weken best wel indruk wist te maken met zijn zangstem, werd Duiveltje in de vierde show onverbiddelijk ontmaskerd. Andy verlaat The Masked Singer trots, maar ook opgelucht. “Dat zingen was echt verschrikkelijk. Echt sterven”, klinkt het. “Je voelt je hart echt slaan, niet normaal. Zelfs mijn vrouw heeft mij nooit horen zingen, ik durf dat thuis niet. Maar het was heel fijn om te doen!”

De politiebadge op zijn jasje, de verwijzingen naar zijn favoriete reeksen Top Gun en FC De Kampioenen, de link met Duitsland, waar de roots van zijn vrouw liggen: het waren maar enkele tips die in de richting van Andy wezen. “Ik vond het wel spannend om dit allemaal te verzwijgen en stiekem te doen”, vertelt hij in Behind The Mask op VTM GO. “Dat is goed gelukt. Liegen tegen mijn vrouw, liegen tegen mijn moeder: ça va. Maar het ergste van al was Karen Damen. Die zat me te bellen en te sturen om iets te gaan drinken. Terwijl ik hier backstage zat, zag ik haar bezig op haar gsm!”

De aflevering volgt ook enkele moeilijke momenten die Andy moest trotseren, zoals de allereerste repetitie in kostuum. “Een grote teleurstelling. Mijn hart bonkte in mijn keel. Ik was helemaal niet tevreden van mezelf, het trok op niets”, klonk het toen met tranen in de ogen. En dan moest het duel tegen zijn tv-maatje Dina ‘Libelle’ Tersago nog komen. “Dan denk je: waar ben ik mee bezig en waarom doe ik mezelf dat aan?”

Toch blikt Andy met een fijn gevoel terug. “Het pak ga ik niet missen, want ik heb er bloed, zweet en tranen in achtergelaten. Maar in de laatste show heb ik me echt geamuseerd. Dat nummer klonk voor mij ook het best, dus ik ben blij dat het zo gelopen is en dat ik mooi kon afsluiten. Deelnemen aan The Masked Singer was verrijkend en verruimend. Maar als ze morgen een vierde Romeo zoeken, ga ik toch passen.”

Bekijk hier de video van de ontmaskering:

Ontdek het hele verhaal van Andy Peelman nu in ‘The Masked Singer: Behind The Mask’ op VTM GO via deze link.