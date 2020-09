Gala wint The Voice Kids 2020

Acht jonge finalisten streden vrijdagavond voor de titel van dé Voice Kids van 2020. Nadat ze één voor één een nummer hadden gebracht, stuurden de coaches hun topfinalist(e) door naar de slotronde. De 15-jarige Gala uit Grimbergen uit team Sean overtuigde daarbij de digitale publieksjury en kroonde zich als winnares van The Voice Kids 2020. Ze brengt meteen haar eerste eigen single ‘Contagious’ uit.

Gala stamt uit een artistiek nest, is het gewoon om voor de camera te staan en volgens de coaches heeft ze alvast de looks om het te maken. De kledij die ze bij de finale droeg, ontwierp ze zelf. Ze is fan van alles wat met Japan te maken heeft en muziek is haar grootste passie. Gala is van alle markten thuis, ze is fan van Lady Gaga tot Björk, maar evenzeer van klassieke muziek.

Van bij haar auditie wist de toen nog 14-jarige Gala een gevoelige snaar te raken bij alle coaches van The Voice Kids met het nummer Don’t Know Why van Norah Jones. Dat gevoel werd enkel nog versterkt bij het brengen van Goodbye Yellow Brick Road van Elton John bij de finale. Voor haar zelf gekozen nummer, koos Gala voor een eigen bewerking van Make You Feel My Love van Bob Dylan, gecoverd door Adele, waarbij Laura Tesoro werd meegezogen naar ‘Planeet Gala’ en haar coach Sean Dhondt haar ‘buiten categorie’ bestempelde.

Sean is dan ook super enthousiast met haar overwinning: “Met Gala hebben we dit jaar een wereldster in wording voor ons staan! Ik zag en hoorde het meteen van bij haar Blind Audition en dat gevoel groeide alleen nog maar, hoe langer we samen werkten. Elke workshop en elk optreden opnieuw. Ik ben dan ook zó blij voor haar dat de publieksjury dat ook zag en haar vanavond met de winst bekroonde. Vijfde keer, goeie keer voor Team Sean!! Ik ben zo ongelofelijk trots op Gala! En dit is nog maar het begin, geloof me…!”

Gala kan het allemaal nog niet zo goed vatten: “Vreemd, heel vreemd… Wat een ervaring! Ik heb nog steeds moeite om het te geloven en had het ook helemaal niet verwacht! Ik ben iedereen ontzettend dankbaar!”

Ondertussen heeft Gala niet stilgezeten en brengt ze meteen haar eerste single ‘Contagious’ uit, een nummer dat ze zelf mee schreef. Gala mag verder ook een jaar lang gratis kleren shoppen en gaat naar huis met een spaarpot van 10.000 euro. Hiermee wil ze graag naar het conservatorium in Londen gaan.