Gaat Dimitri Van den Bergh opnieuw voor glorie op ‘zijn’ World Matchplay Darts? 

9 dagen darts, een gigantische prijzenpot, de 32 beste spelers van de wereld en Dimitri Van den Bergh aan de oche: met de World Matchplay breken weer absolute hoogdagen aan voor de dartfans. Die hoeven niets te missen van één van de belangrijkste en meest prestigieuze majors, dat samen met het WK en de Premier League de ‘triple crown’ in het darts vormt. VTM 2 zendt van zaterdag 13 juli om 20u30 tot en met zondag 21 juli alle matchen van de World Matchplay live uit.

In totaal strijden 32 spelers - de top 16 van de wereld en de top 16 van de Pro Tour - om een immense prijzenpot van maar liefst 940.000 euro, waarvan de winnaar een slordige 236.000 euro op zijn rekening mag bijschrijven. Enkel op het WK kan er meer prijzengeld verdiend worden voor de ranking. Onder de 32 beste spelers van de wereld hoort ook Dimitri Van den Bergh. Dancing Dimi won het toernooi in 2020 als debutant, om zo zijn dartcarrière stevig te lanceren. In 2021 schopte hij het tot de finale, in 2022 tot de halve finale. Maar vorig jaar stuitte hij op een onfeilbare Jonny Clayton in de achtste finale. Gaat Dimitri dit jaar opnieuw voor glorie op ‘zijn’ World Matchplay? Verder wordt het ook uitkijken naar een kraker van jewelste in de eerste ronde: Michael van Gerwen zal het in een ongetwijfeld sensationele partij opnemen tegen vice-wereldkampioen Luke Littler.

Speelschema World Matchplay Darts: