Freek Braeckman blikt samen met vijf bekende Vlamingen terug op de strafste gebeurtenissen en meest pakkende verhalen van 2023 in ‘De Film van het Jaar’

In ‘De Film van het Jaar’ blikt Freek Braeckman samen met vijf bekende Vlamingen terug op de strafste gebeurtenissen en meest pakkende verhalen van 2023. Voor elk van hen was het een bijzonder jaar. Samen kijken ze naar indrukwekkende beelden en pakkende verhalen uit het afgelopen nieuwsjaar. Welke hoogte- en dieptepunten zullen hen bijblijven? En welke straffe beelden van 2023 staan op hun netvlies gebrand?

Voor Dany Verstraeten was het een emotioneel jaar waarin hij afscheid nam van zijn collega’s bij VTM NIEUWS en de trouwe kijkers. Koen Wauters zag dan weer zijn lang gekoesterde jongensdroom in vervulling gaan met een verrassende stunt op Pukkelpop. Minister Annelies Verlinden stond voor een moeilijke beslissing toen een moslimterrorist twee voetbalsupporters doodschoot in Brussel. Het lot van tienduizenden supporters in het Koning Boudewijnstadion lag in haar handen. En ‘Blind Getrouwd’-lovebirds Brecht en Jolien wisten dan weer heel Vlaanderen te vertederen met hun liefde.

‘De Film van het Jaar’ brengt verhalen van vreugde en verdriet, boosheid en ontroering,verwondering en verbazing. Van de oorlogen in Gaza en Oekraïne tot de overstromingen in de Westhoek, en de steeds grotere impact van de klimaatverandering. Het proces Sanda Dia zorgde voor verontwaardiging, een fantastisch Belgisch sportjaar en enkele opmerkelijke comebacks in de showbizz leverden dan weer heel wat vreugde en plezier.

