Free Love Paradise schakelt een versnelling hoger: de 6 koppels maken kennis met de ‘Secret Garden’

In Free Love Paradise testen 6 koppels het alternatief voor monogamie: een open relatie. Ze verblijven in het romantische Couple’s Beach aan de Caraïbische Zee. Tijdens dit ultieme relatie-experiment bepalen ze zelf hoeveel vrijheid én grenzen ze elkaar geven in een open relatie. Alleen is in de tweede aflevering morgen, donderdag 12 november om 20u45 bij VTM 2, te zien dat dat voor iedereen wel even aftasten is hoe daarmee om te gaan. Bovendien vinden de koppels elkaar voorlopig alleen ‘leuk’, maar ook niet meer dan dat. “Ik heb zeker niet het gevoel dat er al genoeg lust wordt ervaren hier, dus voor mij mag het zeker nog een stapje meer", vertelt Shantie.

Op hun slaapkamer vinden de koppels een interessante uitnodiging: “Jullie zijn allemaal uitgenodigd op een exclusief feest in de Secret Garden. Een plek waar jullie de eregasten zijn en waar nog véél meer ingrediënten aanwezig zijn voor een open relatie.” Met een klein hartje vertrekken de 6 koppels naar de Secret Garden. “Oh, ik ben opeens héél zenuwachtig”, roept Mariska.

Op deze geheime plek ontmoeten de koppels allemaal gelijkgestemde zielen. Maar er is één fundamenteel verschil: dit zijn allemaal vrijgezellen. Een paradijselijke tuin vol bloedmooie vrouwen. Het maakt Cristina behoorlijk onzeker. Vooral de Nederlandse vrijgezel Jellisa lijkt sprekend op een ex van Gaêtan. Zij is het type vrouw waar Gaêtan altijd als een blok voor valt. “Ik ben er niet goed van!” snikt Cristina.

Voor iedereen is het nog aftasten wat de do’s en don’ts zijn in de vrije liefde. Maar dat geldt niet voor de vrijgevochten Laura uit Gent. Zij heeft ervaring met open relaties en voelt perfect aan hoe je moet omgaan met dat spanningsveld in een open relatie. Daarom is ze meteen de favoriet van alle koppels, wanneer ze iemand mogen uitkiezen om mee op speeddate te gaan. “Jullie relatie is heel belangrijk, heel mooi. Maar iedereen heeft lust. Het is heel goed dat jullie hierover willen praten, want er zijn veel mensen die dat niet doen”, verzekert Laura aan Lenny & Tamara.

Maak hieronder kennis met enkele Vlaamse vrijgezellen uit de Secret Garden:

LAURA (24)

Laura

"Ik denk dat monogamie ons is opgelegd door onze voorouders. Het is mooi dat de mensen bij elkaar blijven, maar op seksueel vlak denk ik dat je meer open moet denken. Dan zouden er ook veel meer relaties standhouden en niet zo veel bedrogen worden."

CHARLOTTE (24)

Charlotte

"Ik twijfel of de mens gemaakt is voor monogamie. Behoeftes en verwachtingen veranderen altijd. Ook kan je na een aantal jaren een soort routine krijgen wat er voor zorgt dat de spanning verdwijnt."

TINNE (21)

Tinne

“Mensen zijn niet gemaakt om hun hele leven bij één persoon te blijven. Ik denk dat dit experiment zeker een nieuw vuurtje kan ontsteken in de relatie van koppels.”

KEANU (25)

Keanu

“Monogamie is zeker iets wat moet bestaan voor diegene die dat wilt. Maar polygamie is voor mij geen taboe, terwijl de maatschappij ons dat wel zo aanleert. Ik wil met dit experiment ontdekken hoever ik zelf sta ten opzichte van polygamie.”

De afleveringen van Free Love Paradise zijn ook te (her)bekijken op VTM GO. De derde aflevering is aansluitend op de uitzending van donderdagavond ook al in preview te bekijken via Streamz.

