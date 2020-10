Free Love Paradise: is levenslange monogamie nog van deze tijd?

Je levenslang binden aan één partner: is dat nog wel van deze tijd? Het is de hamvraag in het nieuwe programma Free Love Paradise, dat vanaf vandaag, donderdag 22 oktober, in preview op Streamz te zien is en op donderdag 5 november bij VTM 2 start. In het nieuwe relatie-experiment Free Love Paradise nemen zes jonge koppels, drie Vlaamse en drie Nederlandse, de proef op de som. Ze trekken samen naar een zonnige bestemming in Mexico met de vraag: is het mogelijk om de regels van monogamie open te breken?

In Free Love Paradise hebben de koppels een unieke kans om te ervaren hoe een open relatie werkt en waar voor elk van hen de grens ligt. Het programma wordt gepresenteerd door Sean Dhondt en de Nederlandse Froukje de Both. Klinisch seksuologe Chloé De Bie reisde mee om de koppels te begeleiden.

Free Love Paradise komt er niet zomaar. De cijfers liegen er niet om: in België eindigt 41,4% van de huwelijken in een echtscheiding. Dat is bijna 1 op 2. En dan wordt er nog geen rekening gehouden met koppels die nooit wettelijk getrouwd zijn. Ook onderstaande cijfers spreken boekdelen:

Slechts 25% van alle samenlevingen ter wereld zijn monogaam. Het is een Westerse culturele norm om met 1 iemand te trouwen. In verschillende culturen in Afrika, het Midden-Oosten en Azië wordt er vaker voor polygamie - trouwen met meerdere partners - gekozen

1 op 4 mannen en 1 op 5 vrouwen pleegt overspel. Voor meer dan de helft die het slippertje opbiechten, betekent het meteen ook het einde van hun relatie

Mensen scheiden gemiddeld na ongeveer 15 jaar huwelijk

3 miljoen Vlamingen en Nederlanders hebben ooit een open niet-monogame relatie gehad. 500.000 Vlamingen en Nederlanders hebben dat op dit moment, waarvan 100.000 een polyamoureuze relatie

De website ‘Second Love’ - een speciale datingsite voor overspeligen in Nederland - telt ondertussen al meer dan 500.000 leden

Kiest de Vlaming voor monogamie omdat het de norm is?

Klinisch seksuologe Chloé De Bie reisde mee naar Mexico voor professionele begeleiding van de zes koppels van dit nieuwe relatie-experiment.

“Overspel komt best vaak voor. Als je weet dat 1 op 4 mannen en 1 op 5 vrouwen overspel pleegt, dan is het ergens logisch dat meer en meer mensen zich vragen stellen als: kiezen we voor monogamie omdat het de norm is? Of omdat we onze partner niet willen delen? We zien bovendien een (r)evolutie waarbij men seksualiteit vaker loskoppelt van liefde. Voor sommige mensen kan het interessant zijn om na te denken of een open relatie iets voor hen is. Hierbij maakt men binnen de relatie zelf regels op over wat kan en niet kan.”

Vlamingen Cédric & Bo, Gaêtan & Cristina en Robin & Kéty gaan experiment aan

Cédric & Bo, Gaêtan & Cristina en Robin & Kéty zijn de drie Vlaamse koppels die het relatie-experiment aangaan. Samen met drie Nederlandse koppels Ivo & Mariska, Pieter & Shantie en Lenny & Tamara stellen ze monogamie in vraag. Dat doen ze niet enkel met elkaar, want de koppels kunnen ook met de vrije liefde experimenteren met nog andere gelijkgestemde zielen: zo zijn er ook heel wat vrijgezellen aanwezig, die er voor openstaan om mee een open relatie van de koppels te testen.

Ontdek meer over de drie Nederlandse koppels:

Mariska (24) en Ivo (26) zijn zes jaar samen en hopen dat over 40 jaar nog te zijn. Ze kiezen er bewust voor om niet samen te wonen, om het op die manier spannend te houden. Ze kunnen zich voorstellen dat hun seksleven op een bepaald moment saaier wordt, dus willen ze dit experiment aangrijpen om te kijken wat vrije liefde met hen doet.

Shantie (24) en Pieter (27) zijn meer dan vijf jaar samen en geloven dat er meerdere mensen kunnen zijn waar ze zich seksueel tot aangetrokken voelen. Ze zijn beiden erg jaloers, dus zien dit als een grote test.

Tamara (24) en Lenny (22) kennen elkaar al vijf jaar en vormen nu twee jaar een koppel. Ze zien al een toekomst voor zich met kinderen. Omdat ze van plan zijn samen oud te worden, willen ze graag de spanning opzoeken en zien of een open relatie voor hen zou werken.

v.l.n.r: Mariska & Ivo, Shantie & Pieter en Tamara & Lenny

Ontdek meer over de drie Vlaamse koppels:

Robin (25) en Kéty (21)

Robin en Kéty willen onderzoeken of een open relatie iets voor hen is, omdat ze op lange termijn de spanning in hun relatie willen houden.

Kéty: "Kan je lust en liefde scheiden van elkaar?"

Bridal consulent in een bruidswinkel en studeert psychologie

Perfectionistisch en positief ingesteld

Ergert zich aan mensen die niet uit hun comfortzone durven stappen

Robin: "Mensen zijn instinctief niet monogaam."

Student Internationaal Business Management

Ambitieus, open minded en passioneel

Ergert zich aan bekrompen mensen

Erg jaloers aangelegd, maar vindt gezonde jaloezie aantrekkelijk

Kéty en Robin zijn één jaar samen en waren daarvoor al anderhalf jaar 'friends with benefits'. Voor Kéty is dit haar eerste serieuze relatie en Robin heeft erg zijn best moeten doen om haar te 'veroveren'. Robin is benieuwd hoe Kéty zal reageren op de aandacht die hij van andere vrouwen krijgt. Binnen het liefdesexperiment staan ze overal voor open en hebben ze geen grenzen. Zolang er geen gevoelens bij komen kijken, mag alles. De vriendinnen van Kéty raden haar een trio aan.

Gaêtan (29) en Cristina (27)

Gaêtan en Cristina komen met een duidelijke missie: een trio met een andere vrouw. Gaêtan mag met andere vrouwen experimenteren, maar alleen als Cristina er zelf bij is.

Cristina: “Ik heb liever dat hij samen met mij iets doet, dan de drang om het achter mijn rug te doen.”

Operator in drukkerij

Sociaal, ambitieus, zorgzaam en vaak op zoek naar adrenalinerush

Houdt van 'old fashioned' romantiek

Gaêtan: "Mits goede afspraken kan je grenzen verleggen binnen je relatie."

Herenkapper en eigenaar van kledinglijn 'Mythos'

Is heel lichamelijk ingesteld en vaak te vinden in de sportschool

Sociaal en optimistisch

Houdt van 'goed gevormde' vrouwen

Gaêtan viel als een blok voor Cristina en verbrak zijn vorige relatie. Ze waren twee jaar samen toen Gaêtan vreemd ging. Na een pauze zijn ze nu al een jaar terug samen. Vertrouwen is binnen hun relatie heel belangrijk. Gaêtan wil experimenteren met andere vrouwen en Cristina voelt zich ook tot hetzelfde geslacht aangetrokken.

Cédric (24) en Bo (25)

Bo gaat vier maanden in het buitenland studeren en wonen. Ze willen er met dit relatie-experiment achter komen of een open relatie de oplossing is om deze lange tijd te overbruggen.

Bo: "Ik hoop mijn grenzen te leren kennen in dit relatie-experiment."

Master Tourism & Destination Management

Enthousiast, optimistisch, energiek en open minded

Haar grootste hobby is reizen

Houdt er niet van als mensen liegen

Cédric: "Een open relatie opent wellicht deuren op bepaalde vlakken."

Student lichamelijke opvoeding en sport

Gaat graag om met spirituele mensen

Gelooft in het lot: alles heeft een reden

Is avontuurlijk en organiseert dansevents

Bo en Cédric zijn zes maanden samen, maar zien elkaar als soulmates. Bo is voor Cédric zijn 'happiness en cuteness level' gevallen, terwijl voor Cédric het spontane en extraverte karakter van Bo de doorslag gaf. Bo en Cédric vinden een open relatie misschien een beter alternatief dan het uitdoven van hun relatie, op voorwaarde dat er goede communicatie is.

Vanaf vandaag, donderdag 22 oktober, staan de eerste twee afleveringen van Free Love Paradise in preview op Streamz. Vanaf donderdag 5 november kan iedereen het programma volgen bij VTM 2.