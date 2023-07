Francisco maakt solodebuut en Arno Glorie eert vader Bart Van den Bossche in Tien Om Te Zien

Maar liefst 16 topartiesten staan nu vrijdag 28 juli op het podium te blinken in de eerste uitzending van Tien Om Te Zien om 20u50 bij VTM. Daarin wisselen de allergrootste hits van het moment af met memorabele meezingers uit de gouden TOTZ-jaren. Zo dansen de M-Kids samen met het 6.000-koppige publiek hun Indianendans, brengt Arno Glorie een hommage aan zijn vader Bart Van den Bossche én staat Francisco Schuster voor het eerst solo op een podium met zijn debuutsingle ALLEEN. Die brengt hij als Vlaamse Supertip in primeur voor het grote publiek.

Bekijk hier het debuut van Francisco op het TOTZ-podium:

Arno Glorie verrast vrijdag met een pakkend eerbetoon aan zijn vader Bart Van den Bossche, die tien jaar geleden overleed. Bart Van den Bossche stond zelf tientallen keren op het iconische podium, onder andere met zijn grootste hit Ga Met Me Mee. Een song die iedereen nog steeds kan meezingen en die nu door Barts zoon Arno nieuw leven wordt ingeblazen. “Dit is een moment dat ik nooit ga vergeten”, aldus Arno. “Mijn papa heeft hier zoveel gestaan. Om dit nu op zijn plaats, met zijn nummer te mogen meemaken en voelen… Ongelofelijk.”

En van de ene hit gaat het in Tien Om Te Zien naar de andere, want ook toppers als Metejoor & Hannah Mae, Maksim, CAMILLE, Pommelien Thijs, Regi & Maxine, André Hazes, Gustaph, Erik Goossens, Natalia, Berre, Christoff, Helmut Lotti en de Nederlandse ambiancemaker Marco Schuitmaker brengen hun meeste recente meezinger. Maar… Wie prijkt in de allereerste Tien Om Te Zien-uitzending aan de top van de hitlijst?

Niet alleen óp, maar ook naast het podium valt bij Tien Om Te Zien altijd wat te beleven. De 25-jarige singer-songwriter Sinay, die bij sommigen misschien een belletje doet rinkelen van The Voice van Vlaanderen, zoekt de artiesten backstage op voor een muzikale jamsessie. Het resultaat daarvan is telkens online te zien op de sociale media van VTM en VTM.be.

