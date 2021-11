Frances Lefebure, Jonas Van Geel, Stefaan Degand, Nora Gharib en Metejoor ruilen spotlights in voor ‘Een Echte Job’

Frances, Jonas, Stefaan, Nora en Metejoor op hun opleidingsdag enkele weken geleden

Verpleging is een job met een roeping, maar is het ook iets voor vijf bekende Vlamingen? Frances Lefebure, Jonas Van Geel, Stefaan Degand, Nora Gharib en Joris van Rossem, beter bekend als Metejoor, stappen uit de spotlights om zich ten dienste te stellen van anderen in het hart van de medische wereld. Zij vormen het stageteam in het nieuwe seizoen van Een Echte Job. Uit welk hout zijn deze onervaren verpleegkundigen gesneden? Wat leren ze over zichzelf? En hoe voelt het om intens te ervaren wat het is om in de zorg te werken in deze moeilijke tijden?

Ter voorbereiding op dit unieke traject, kregen de vijf stagiaires enkele weken geleden een pittige opleiding voorgeschoteld. Sinds deze week is hun avontuur echt gestart en draaien Frances, Jonas, Stefaan en Nora dag- en nachtshiften mee op een afdeling in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. Metejoor testte vorige week positief op het coronavirus en sluit later aan. Het nieuwe seizoen van Een Echte Job is dit voorjaar te zien bij VTM.

Frances Lefebure: “De reden dat ik hieraan mee wilde doen is heel simpel maar heel gemeend. Voor een ander zorgen is het allermooiste gebaar dat er bestaat. Dat doen deze mensen elke dag. Ik ben blij dat ik daar mee een schijnwerper op kan zetten.”

Jonas Van Geel: “Ik beschouw onze deelname als een eerbetoon aan de zwaar getroffen zorgsector. Ik kijk ernaar uit en hopelijk kunnen we een klein verschil maken in hun dagelijkse routine.”

Stefaan Degand: “We nemen verpleegkundigen te veel als vanzelfsprekend in deze samenleving. Tot je hen ontmoet, je ze nodig hebt, hun onbegrensde energie je kwetsbare lijf volledig omarmt. Leve de verpleegkundigen.”

Nora Gharib: “Ik ben enorm blij dat ik in dit avontuur mag stappen. Het is een mooie kans om eens een kijkje te nemen aan de andere kant van het ziekenhuisbed, waar ik zelf ook al wel gelegen heb. Ik ben ook enorm blij met de afdeling waar ik terecht ben gekomen. Er komt wel veel meer bij kijken dan ik had verwacht!”

Joris Van Rossem aka Metejoor: “Ik werd zelf al enkele keren meer dan prima verzorgd door verpleegkundigen binnen het ziekenhuis alsook daarbuiten, de thuisverpleging. Ik wilde zelf dan ook wel eens de leuke en minder leuke kanten van dit beroep ondervinden. Petje af en mondmasker op dus voor deze helden. Het zal sowieso een emotionele rollercoaster worden.”

Niet voor publicatie:

De foto uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be en foto.dpgmedia.be.