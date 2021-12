Frances Lefebure en Ruth Beeckmans zetten 2022 in met nieuwe dates en een stevige dosis liefde en feelgood in Cupido Ofzo

Op het lijstje met goede voornemens van Frances Lefebure en Ruth Beeckmans staat er één met stip bovenaan: het nieuwe jaar inzetten met een extra portie liefde en feelgood. Op maandag 3 januari 2022 maken ze daar meteen werk van in Cupido Ofzo, dat terug is met nieuwe afleveringen, nieuwe dates én nieuwe liefdes.

Frances en Ruth verwelkomen unieke, enthousiaste en innemende singles in hun datingbureau. De singles en hun dates hebben elk een beperking of stoornis, waardoor het voor hen moeilijker is om de liefde te vinden. Ruth en Frances stippelen voor hen een afspraakje op maat uit en begeleiden hen bij hun eerste stappen in het daten. De singles worden vanaf de eerste date gevolgd en als die goed loopt, toont Cupido Ofzo voor het eerst ook het verdere verloop van hun avontuur. En voor wie de eerste date geen succes is plannen Ruth en Frances gewoon een nieuwe.

OP DEZE DATES RICHT CUPIDO ZIJN PIJLEN IN AFLEVERING 1

BERT & SOETKIN

Bert (32 jaar, Buggenhout) - Niet-aangeboren hersenaandoening (NAH)

Bert werkt in het dagcentrum en vult zijn dagen met fitnessen, pingpongen en bezoekjes aan de kinesist. Dertien jaar geleden werd hij na een feestje van z’n fiets gereden en hing zijn leven aan een zijden draadje. Na een lange periode in coma volgde een revalidatie waarbij hij alles terug moest leren. Niemand had ooit gedacht dat Bert weer zou kunnen wat hij vandaag kan. Door zijn NAH heeft hij weinig tot geen remmingen meer en dat maakt het moeilijk om zijn gevoelens te kaderen en dus ook om een relatie te onderhouden. Voor Bert is het fysieke aspect van een relatie erg belangrijk maar hij wil vooral ook iemand bij wie hij rust kan vinden.

Soetkin (33 jaar, Sint-Martens-Lennik) - Motorische en verstandelijke beperking

Soetkin gaat naar een dagcentrum waar ze crea-activiteiten, koken en houtbewerking doet. Eén dag per week werkt ze in een woonzorgcentrum. Daarnaast heeft ze ook nog een uitgebreid sportief leven: ze doet aan zwemmen, bowling en is wereldkampioene bocce, een Italiaanse vorm van petanque. Soetkin is super optimistisch, zorgzaam en een eeuwige lachebek. Ze is ook een echte knuffelaar en wil graag iemand met wie ze gezellig samen een film kan kijken in de zetel, maar ook iemand die haar wat kan uitdagen in haar sportieve activiteiten. Vindt ze de ideale date in Bert?

BAPTIST & AMELIE

Baptist (30 jaar, Sint-Denijs-Westrem) - Fysieke en cognitieve beperking

Kookles, vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum, activiteiten in het dagcentrum en op stap gaan met vrienden: de dagen van Baptist zijn doorgaans goed gevuld. Hij staat dan ook erg positief in het lieven. Door zijn motorische beperking heeft Baptist vooral moeilijkheden met stappen. Daarnaast heeft hij een licht verstandelijke achterstand. Maar ondanks zijn beperking is hij heel zelfstandig en droomt hij ervan ooit echt alleen te gaan wonen. Baptist is een echte familieman en een romantische ziel die snel verliefd wordt. Nu hij bijna 30 is, hoopt hij net zoals zijn broers een levenspartner te vinden. Zijn beperking maakt het voor hem erg moeilijk en dus rekent hij op de hulp van Ruth en Frances.

Amélie (31 jaar, Olen) - Fysieke en cognitieve beperking

Amélie is sportief, staat positief in het leven en houdt van wat avontuur: van skydiven en muurklimmen tot een stevige fietstocht met haar ligfiets. Ze geniet ondanks haar beperking van het leven en probeert steeds haar grenzen te verleggen. Amélie heeft een zeldzame ziekte (AOA2) die werd vastgesteld op haar 16de. Hierdoor gaan zowel haar motoriek als haar spraak, reflexen en zicht achteruit. Ze is op zoek naar een partner met wie ze leuke dingen kan doen, iemand die eerlijk is én iemand die geduld heeft. Amélie heeft tijd nodig vooraleer ze iemand toelaat in haar hart. Ze hoopt dat Ruth en Frances haar kunnen helpen in haar zoektocht.

DRIES & SASCHA

Dries (22 jaar, Zottegem) - Autisme Spectrum Stoornis

Dries is een vrolijke jongeman en woont afwisselend bij zijn mama en papa in Zottegem. Na zijn schoolcarrière neemt hij nu een sabbatjaar om uit te zoeken wat hij verder wil doen. Zijn allergrootste passie: superhelden. Hij verslindt niet alleen superheldenstrips en -films, hij schrijft ook zijn eigen superheldenverhalen. Ondanks zijn autisme leert Dries makkelijk nieuwe mensen kennen. Hij is al vaak verliefd geweest, maar belandt meestal in de friendzone. Zijn autisme maakt het soms moeilijk om op de juiste manier contact te maken met een meisje. Hij hoopt dat Cupido Ofzo hem kan helpen om zijn zelfvertrouwen te herwinnen en zo de echte liefde te vinden.

Sascha (22 jaar, Kampenhout) - Autisme Spectrum Stoornis

Sascha heeft het de afgelopen jaren niet makkelijk gehad. Omwille van haar autisme stopte ze met school en sinds twee jaar probeert ze haar leven weer op de rails te krijgen. Ze werkt één dag per week in een woonzorgcentrum, is gek van dieren en kan al haar creativiteit kwijt in tekenen. Sascha leert nog elke dag bij over zichzelf en wil graag haar volle potentieel tonen aan de wereld. Een lief zou volgens haar perfect in dat plaatje passen. Veel prikkels zijn altijd moeilijk geweest en dat maakt dat ze niet makkelijk nieuwe mensen ontmoet. Ze zoekt een rustige partner die haar tijd geeft en haar wereld kan helpen verruimen. Misschien kunnen Ruth en Frances haar dat duwtje in de rug geven.

De singles en dates die in de verdere afleveringen gevolgd worden, worden later voorgesteld. Cupido Ofzo: vanaf maandag 3 januari om 20u30 bij VTM.

